Bloquean K’ara K’ara por licencia ambiental para un nuevo botadero

Vecinos de K’ara K’ara bloquean nuevamente, desde ayer, la entrada al relleno sanitario e impiden que los carros basureros de EMSA ingresen. Piden a la Gobernación de Cochabamba la otorgación de licencia ambiental a Colina para el traslado del relleno a Sacabamba. Al menos 500 toneladas de residuos no fueron depositadas ayer en el vertedero. Se prevé que los basurales proliferen si el conflicto no se soluciona en las siguientes horas. «En el botadero ya no existe espacio y es insostenible. Hasta cuándo vamos a esperar las ganas de las autoridades para un cierre definitivo. Tantos años que nos prometen un cierre, pero a la fecha nada», aseguró el responsable de Control Social del Distrito 15, Ismael Alba. Los vecinos, la madrugada de ayer, echaron promontorios de tierra en los tres accesos del relleno sanitario: el de Arrumani, por el lado del cerro y por el camino principal. Alba indicó que permanecerán en el lugar hasta que la Gobernación se pronuncie. Los trabajadores de la Empresa Municipal de Servicio y Aseo (EMSA) aguardaron hasta el mediodía, por la Facultad de Agronomía de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS), para entrar al relleno, pero al no haber una solución se replegaron. Los carros estaban cargados de desechos que recogieron de diferentes lugares del municipio.

Traslado El viernes de la pasada semana, los mismos vecinos protestaron en puertas de la Gobernación. El secretario general, José de la Fuente, afirmó que, por segunda vez y debido a observaciones técnicas y legales, devolvió a la empresa Colina, que administra el botadero de K’ara K’ara hasta 2024, la solicitud de licencia ambiental que autoriza la implementación de un complejo de industrialización. Aun así se instaló el bloqueo y el sector amenazó con radicalizar sus medidas. Félix Mamani, dirigente de K’ara K’ara, pidió ayer celeridad del traslado y una reunión con las autoridades de la Gobernación y la Alcaldía para llegar a una solución. La Ejecutivo está preocupado porque nuevamente el problema repercutirá en las calles con la acumulación de la basura. El secretario de Gobernabilidad, Gustavo Camargo, aseguró que se requiere una pronta solución para evitar que el lugar se convierta en un punto de «chantaje político». El gobernador Humberto Sánchez pidió a la empresa Colina cumplir con la documentación requerida para el proceso de categorización para que así se le emita la licencia ambiental. «Una vez que se dé la categorización, la Secretaría de Medio Ambiente, categoría 1 o 2, tiene que realizar la consulta pública, porque se trata de un proyecto medioambiental», manifestó. Sánchez remarcó que los responsables de resolver el tema de la basura son los municipios y la empresa Colina. La autoridad viajó hace dos meses a Austria para conocer las plantas de tratamiento de residuos sólidos.

EMSA suspende recojo domiciliario La Empresa Municipal de Servicio y Aseo (EMSA) informó ayer, a través de un comunicado, la suspensión del servicio de recojo de basura domiciliaria y pidió a la población no sacar sus desechos a vías públicas.

«El recojo de residuos sólidos queda suspendido por el bloqueo al relleno sanitario. Pedimos a la población aguardar con paciencia la normalización del servicio, evitando sacar sus residuos a las vías públicas para no generar focos de contaminación ni sanciones», señala el comunicado.

Los tres accesos al relleno están tapados y la vigilia de vecinos continúa en la zona.

LINK ORIGINAL: Los Tiempos

