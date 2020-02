Bloomberg apoyará a Guaidó a reconstruir Venezuela una vez caiga la dictadura de Maduro

Entornointeligente.com /

El candidato a las elecciones primarias del Partido Demócrata en EEUU Mike Bloomberg, reiteró su apoyo al proceso de la recuperación de la democracia de Venezuela y además acentuó que dicho país no se encuentra solo.

“Una multitud de simpatizantes reunida este fin de semana en Miami en apoyo a Juan Guaidó, líder legítimo de Venezuela” expresó mediante su cuenta Twitter, con respecto al encuentro que sostuvo Guaidó con la diáspora Venezolana en EEUU

Asimismo, indicó que Venezuela no se encuentra sola en el proceso de reconstruir Venezuela dijo “Cuando caiga Maduro, apoyaremos sus esfuerzos por reconstruir una Venezuela libre, próspera y democrática”.

