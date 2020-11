Covas lidera e disputa pelo segundo lugar fica embolada entre Boulos, Márcio França e Russomanno em SP

Entornointeligente.com /

RIO – Pesquisas do Ibope e do Datafolha divulgadas neste sábado, véspera da eleição, apontaram a consolidação do atual prefeito Bruno Covas (PSDB) na liderança da disputa pela prefeitura de São Paulo. Os dois levantamentos ainda mostram que o duelo pela segunda posição está embolado, com vantagem numérica de Guilherme Boulos (PSOL). Márcio França (PSB) e Celso Russomanno (Republicanos) vêm em seguida. Os três estão em empate técnico se forem consideradas as margens de erro.

No Datafolha, Covas oscilou positivamente um ponto de 36% para 37% dos votos válidos em que não são computados os votos brancos e nulos. No duelo pelo segundo lugar, Boulos tem 17% das intenções, o mesmo percentual do levantamento realizado nos dias 10 e 11 de novembro. França apareceu, pela primeira vez, em terceiro lugar, com 14%, um ponto a mais do que na última pesquisa. Celso Russomanno (Republicanos) oscilou negativamente dois pontos e agora tem 13%. A margem de erro é dois pontos percentuais para mais ou para menos.

Já Jilmar Tatto (PT) e Arthur do Val (Patriota) somam 6%. Joice Hasselmann (PSL) tem 3% e Andre Matarazzo (PSD), 2%. Os demais candidatos aparecem com 1% ou menos das intenções de voto. A pesquisa, encomendada pela Rede Globo e pelo jornal “Folha de S. Paulo”, foi registrada na Justiça Eleitoral sob o número SP-01587/2020. O Datafolha ouviu 2.987 eleitores nos dias 13 e 14.

Se for considerado o total de votos, Covas tem 33% e Boulos, 15%. França soma 12% e Russomanno, 11%. Outros 8% declaram que pretendem votar em branco ou anular e 4% não responderam.

Já no Ibope, Covas apareceu com 38% dos votos válidos , mesmo índice da pesquisa do dia 9. Boulos soma 16%, um ponto a mais. França e Russomanno estão empatados com 13%. O candidato do Republicanos oscilou dois pontos negativamente e França um positivamente. Como a margem de erro é de três pontos para mais ou para menos, os candidatos do PSOL, do PSB e do Republicanos estão tecnicamente empatados. Arthur do Val tem 7% e Tatto, 6%. Joice soma 3% e Matarazzo, 2%. Os demais candidatos somam 1% ou menos das intenções de voto

Pelo total de votos, Covas tem 33% e Boulos, 14%. França e Russomanno somam 11%. A pesquisa, encomendada pela Rede Globo e pelo jornal “O Estado de S. Paulo”, foi registrada na Justiça Eleitoral sob o número SP-05645/2020. O Ibope ouviu 1.204 eleitores nos dias 12 e 14

Nem o Datafolha nem o Ibope indicam a possibilidade vitória de Covas no primeiro turno, apesar do tucano ter imprimido uma trajetória constante de subida da metade de outubro até o começo desta semana. Nas pesquisas atuais, o prefeito, porém, apenas oscilou dentro da margem de erro dos levantamentos. Se um candidato atingir 50% dos votos válidos mais um vence a disputa no primeiro turno

