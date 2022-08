Blog de Mónica Puig: Swiatek, Paula Badosa y las pelotas del Open

Entornointeligente.com /

NUEVA YORK – Todos los años hay un tema que genera mucho ruido en los torneos. En esta edición del US Open son las pelotas.

Como jugadora escuchaba a muchos quejarse del cambio de pelotas durante los torneos y lo que le afectaba a cada cuerpo. Soy honesta, yo fui parte de la conversación, pero nunca aquí en el US Open donde últimamente el drama más grande es entre la diferencia de pelotas de hombres y mujeres.

Iga Swiatek le tiene el ojo bien puesto a las pelotas del US Open. AP En una rueda de prensa durante el torneo del Western & Southern Open in Cincinnati, le preguntaron a Iga Swiatek su opinión de las pelotas Wilson US Open que se utilizan durante la gira del US Open Series. Swiatek, la número uno del mundo, expresó su disgusto con las pelotas y lo livianas que son. Dijo que muchas, especialmente jugadoras dentro del Top 10, no están satisfechas con las pelotas porque provocan muchos errores y que no es lindo ver un partido con así.

Entre sonrisas, Iga sabía que había abierto una puerta para el debate antes del último Grand Slam del año. Al llegar al US Open, Paula Badosa publicó una foto en Instagram mostrando la diferencia entre las pelotas de hombres y mujeres. La Wilson US Open Regular Duty (WTA) es una pelota que se utiliza en tierra y cancha cubierta, mientras el Extra Duty es más para partidos en cancha dura.

Paula Badosa on Instagram about the US Open balls.

It really makes no sense that the tournament is still using different balls for women and men. Lighter balls = harder to control = more errors.

Worst than that: they’re not available abroad, so players can’t practice with them. pic.twitter.com/A323sN49Et

— Gaspar Ribeiro Lança (@gasparlanca) August 23, 2022 Durante los días previos al inicio del torneo, me fui a pasear por las canchas de práctica con José Luis Clerc y investigamos un poco sobre el asunto. Yo, como exjugadora, sé que la pelota que usan las mujeres es más liviana y no se pone grande después de varios juegos, sino que se desgasta. Como bien decía Jessica Pegula en su conferencia de prensa, se hace difícil en los primeros juegos de saque porque como vuela tanto, se hacen muchas dobles faltas.

Selecciones Editoriales Blog de Mónica Puig: Raducanu, Fernández y la difícil tarea de repetir 1d Mónica Puig Blog de Mónica Puig: La calma antes de la tormenta en el US Open 2d Mónica Puig Iga Swiatek, polémica en Cincinnati: «Las pelotas son horribles» 12d 2 Relacionado ‘Batata’ y yo agarramos uno de cada pelota para ver la diferencia y la pelota Extra Duty es como una roca. De hecho, cuando pegan los hombres, es como si le están pegando a piedras en la cancha y como es una pelota principalmente para cancha rápida, dura más tiempo y no se pela tan rápido como la de mujeres.

Ahora, dentro de todo, el US Open viene utilizando esta pelota ya por años. Los jugadores y jugadoras ya saben la diferencia. ¿Porque traer el tema ahora? Pues ya en los últimos años, los jugadores han aprendido a usar la voz para hablar de cosas importantes dentro del deporte como la salud mental. Ya hay cambios en el cuido y servicios para ayudar a cada persona y ahora abriendo este tubo de pelotas, habrá una conversación más.

Después de las declaraciones de Swiatek, Badosa y Pegula, van a haber reuniones entre los tours y los ‘players councils’ para decidir el mejor curso de acción sobre las pelotas de tenis en los torneos. ¿Pelotas nuevas? El tiempo dirá.

LINK ORIGINAL: ESPN

Entornointeligente.com