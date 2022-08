Blog de Mónica Puig: La noche de lujo de Serena Williams

Entornointeligente.com /

El 29 de agosto se vivió una noche de lujo.La primera ronda de Serena era de estrellas, tanto en el cielo como en la cancha.

La reina de la moda en Flushing entró a la cancha con una capa que brillaba, zapatos con diamantes, una falda de seis capas representando sus seis títulos en el US Open (lo que luego confesó que se quitó cuatro porque era muy pesada). La fanaticada se sentía eléctrica, pero al mismo tiempo sombría porque no se sabía si seria el último partido de Serena.

Serena Williams will wear a figure skating-inspired Nike dress at the US Open that she designed – made of 6 layers to honor her 6 past titles at Flushing.

Her NikeCourt Flare 2 shoes include a diamond-encrusted Swoosh and solid gold lace deubrés with 400 hand-set diamonds. pic.twitter.com/9CxtGwQQlU

— Nick DePaula (@NickDePaula) August 29, 2022 Un recibimiento merecido por todo que ha hecho por nuestro deporte. Serena ha sido una embajadora para cada mujer y especialmente mujeres de color. Coco Gauff ha hablado mucho sobre el impacto que ha tenido en su carrera y también Naomi Osaka hablando de el ejemplo que ha sido para ella.

Nunca pude estar en la cancha a enfrentar a Serena, pero recuerdo verla y seguirla durante mi crianza en el deporte. Admiraba su lucha y su estilo de juego potente. Hoy en día sigo admirando su tenis pero más allá como promueve el positivismo y la importancia de un cuerpo fuerte. Me ha encantado verla y como intimida con solo pisar la cancha. Es cierto que la vamos a extrañar mucho pero ha hablado mucho de su evolución fuera del tenis.

Pero, ¡aguanten un poco! Esto aún no ha terminado por ahora. Después de su victoria anoche, sigue en acción el miércoles contra la número 2 del mundo, Anett Kontaveit, y también se sumará a los dobles con su hermana Venus para su último baile.

