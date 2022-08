Blog de Mónica Puig: La calma antes de la tormenta en el US Open

Entornointeligente.com /

NUEVA YORK. – La Gran Manzana, una hermosa ciudad con todo que te puedes imaginar: jardines, parques, moda, el famoso Broadway, pero también deportes. Cuando pienso en Nueva York, pienso en Yankees , Mets , Rangers , Knicks , Jets , pero, sobre todo, pienso en el US Open.

Cada agosto, los mejores tenistas del mundo llegan a la jungla de concreto para conquistar el último Grand Slam de la temporada, porque como bien dijo Frank Sinatra… «If you can make it here, you can make it anywhere. (Si lo puedes lograr aquí, lo puedes lograr en donde sea.)»

El 2022 nos ha traído grandes triunfos de los más grandes del deporte. Vimos momentos históricos con las victorias de Rafael Nadal en Australia y Roland Garros. Vimos a una Iga Swiatek prácticamente imparable con un récord 37 partidos ganados en fila. Pero, aquí en Nueva York, vamos a ver cómo nuevas historias empiezan… y terminan.

Y aquí estamos con un pequeño adelanto de lo que pueden esperar de este gran torneo.

Tenemos a:

Serena Williams con su primer trofeo del US Open, el 11 de septiembre de 1999. La ganadora de 23 Grand Slam jugará el último Grand Slam de su carrera en Flushing. TIMOTHY A. CLARY/AFP/Getty Images Serena Williams y su último baile en el tenis. Cuatro estadounidenses haciendo mucho ruido, se trata de Jessica Pegula , Coco Gauff , Madison Keys , Tommy Paul y Taylor Fritz . La batalla por el número 1 de ATP entre Daniil Medvedev , Nadal, Casper Ruud , Carlitos Alcaraz y Stefanos Tsitsipas . ¿Quiénes son los Caballos Negros para ganar el torneo?

¿Mucha información? ¡No creo! Los Grand Slams siempre han sido lugar para sorpresas y grandeza. Serena Williams busca tratar de cerrar su capítulo de tenista profesional con una última victoria en las canchas de Flushing. Estaremos siguiendo sus pasos en este torneo muy de cerca.

El renacimiento del tenis americano con Pegula entre las 10 mejores del mundo, finalista de Cincinnati la semana pasada; Gauf, finalista en el Roland Garros, con Keys, Paul y Fritz también mostrando que su presencia en el ATP es para notar y respetar…

Selecciones Editoriales Serena Williams anuncia su próxima aventura: escritora 1d US Open, el Grand Slam de las sorpresas 20h Medvedev: «Nunca quiero actuar de forma falsa» 1d 2 Relacionado La batalla por el numero 1 ATP y quién realmente lo merece, que es debatible. Nadal, el favorito por lejos, tiene que hacer todo perfecto con un cuadro muy favorable para llevarse su título número 23 y el número 1 del mundo. Medvedev también viene con muy buen arranque a pesar de no jugar tantos torneos en este 2022. Viene de ganar su primer título del ano en el Abierto de Los Cabos hace pocas semanas. Alcaraz, una fiera en la cancha y con grandes ilusiones de conseguir ese primer puesto, pero ¿está en forma? Es algo que estaremos mirando al día a día. Ruud y Tsitsipas, tocándole la puerta a un título de Grand Slam. Ambos han llegado a una final, ¿qué faltara para dar ese último paso? ¡Y por último… los caballos negros! Nick Kyrgios viene de hacer final en Wimbledon y ganar Washington. Todo indica que está a su mejor nivel y que está jugando un pedazo, pero ¿estará listo físicamente y mentalmente para llevarse el titulo? Ha dicho en conferencias de prensa que esta cansado y que quizás no le da lo suficiente para ir de tú a tú con los mejores aquí en Nueva York, pero el tiempo dirá.

En la WTA, Caroline Garcia viene de ganar su tercer título del año ganándole a Petra Kvitova en Cincinnati. García no es un nombre desconocido en el tour. Ha estado en el Top 10 del mundo y campeona de un Masters 1000 en Beijing en 2017. La victoria de Cincy la ayudó a ser sembrada en el último Slam de la temporada.

Toronto 🍁❤️ pic.twitter.com/DGZ5DVm3iu

— Simona Halep (@Simona_Halep) August 18, 2022 ¿Se me olvida algo? ¡Por supuesto! Hay que tener en cuenta a la número 1 del mundo, Iga Swiatek, que vino de tener los mejores resultados en la historia del tenis en las últimas décadas. ¿Puede terminar el año coronándose con dos Grandes? En su camino también tendrá a una Simona Halep que viene en buena forma igual ganando el título en Toronto. Halep, ahora entrenada por el ex coach de Serena Williams, Patrick Mouratoglou, busca ganar su primer título gran slam en tierra norteamericana.

Feliz día de la calma antes de la tormenta, porque definitivamente, en el US Open, ¡se esperan más que rayos! ¡Que gane el mejor!

Dia 1

La calma antes de la tormenta es el día previo a las primeras rondas en cada Grand Slam. Los jugadores ya listos, últimos preparativos antes del caos y muchas noticias de lo que se puede esperar en el primer día de acción. ¿La historia más grande? La despedida de Serena Williams. La mujer del momento comenzará su camino al ‘adiós’ del tenis profesional.

