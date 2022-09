Bloco insiste que as contas do Governo sobre a subida das pensões são um «truque»

Entornointeligente.com /

As contas que o Governo utilizou para justificar a decisão de não aplicar a fórmula de actualização das pensões em 2023, mostram que o saldo da Segurança Social ficaria em níveis negativos caso se aumentasse o valor das pensões entre 7,1% a 8% no próximo ano, como dita a lei. Mas as projecções do executivo não prevêem uma subida da receita da Segurança Social nesse mesmo ano face àquela já estimada no relatório do Orçamento do Estado de Abril e que, segundo o Jornal de Negócios , deverá chegar aos 1.300 milhões de euros. Para o Bloco de Esquerda (BE) trata-se de «outro truque».

LINK ORIGINAL: Publico

Entornointeligente.com