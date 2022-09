Bloco de partos da maternidade Alfredo da Costa volta a encerrar

Entornointeligente.com /

A maternidade Alfredo da Costa, em Lisboa, vai voltar a encerrar o bloco de partos esta sexta e segunda-feira por falta de médicos. Esta será a sexta vez que a maior maternidade do país fecha o bloco de partos desde o início do verão.

De acordo com a informação disponibilizada no Portal do Serviço Nacional de Saúde (SNS) , o bloco de partos vai estar encerrado entre as 09:00 de sexta-feira e as 09:00 de sábado. No que se refere a segunda-feira estará apenas a funcionar entre as 00:00 e as 09:00.

Situação que acontece por falta de médicos para completar as escalas, escreve o Público , apesar de se tratar da maternidade com mais especialistas em ginecologia e obstetrícia no país. O Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central, a que pertence a maternidade Alfredo da Costa, indica ao diário que apenas 44 especialistas estão disponíveis para fazer serviço de urgência, mas destes, três estão em licença de maternidade, oito estão com escusa de horário noturno – por terem mais de 50 anos, ou por estarem doentes ou ainda com licença de amamentação.

Subscrever A administração da maternidade Alfredo da Costa, citada pelo jornal, refere que os médicos, quer os seniores, quer os internos, recusaram-se a fazer mais horas extraordinárias do que as que estão previstas na lei. A administração da maternidade acusou os médicos de resistência e de falta de boa vontade.

