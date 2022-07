Bloco de Esquerda cancela Acampamento Liberdade por risco de incêndio

Entornointeligente.com /

O Bloco de Esquerda (BE) cancelou esta quinta-feira o Acampamento Liberdade devido a um parecer negativo da Protecção Civil perante o risco de incêndio que assolou o país esta semana.

O evento, que já tinha sido adiado por dois anos por causa da pandemia, estava marcado para entre os dias 14 e 18 de Julho no parque de campismo de São Gião, em Oliveira de Hospital, no distrito de Coimbra, actualmente em nível de alerta laranja.

Numa mensagem de vídeo partilhada nas redes sociais, Catarina Martins, coordenadora do partido, anunciou que depois de o partido ter trabalhado «com os bombeiros, a GNR, a autarquia e a Protecção Civil» para que o acampamento acontecesse «em condições de segurança», foi concluído que «essas condições não estão reunidas», pelo que foi pedido ao partido que cancelasse o evento.

«Assim faremos, pela segurança de todas as pessoas e em solidariedade com quem está a combater os fogos em todo o país», afirmou a líder do BE. «Bem sei que é uma desilusão para quem queria tanto que voltasse o acampamento», continuou. Mas garantiu que existirão «outros espaços de convívio» para fortalecer «a luta pela justiça climática».

Em alternativa, os bloquistas vão reunir-se este sábado num jantar de convívio na sede do partido de São Bento com a presença de Catarina Martins.

O objectivo do evento, aberto a militantes e ao público geral, era » debater ideias, partilhar experiências de vida e de activismo, imaginar realidades e ensaiar a construção de um mundo novo, livre da exploração e em que somos todos iguais», segundo os Jovens do Bloco.

