Bloco considera que é «urgente defender pessoas» perante inflação «mais elevada dos últimos 30 anos»

O Bloco de Esquerda considerou esta quarta-feira que é «urgente defender as pessoas» perante a taxa de inflação «mais elevada dos últimos 30 anos», acusando o executivo de «aumentar a colecta fiscal» e de «recusar taxar os abusos nos preços».

Numa publicação na rede social Twitter, o líder parlamentar do Bloco de Esquerda (BE), Pedro Filipe Soares, reagiu ao anúncio do Instituto Nacional de Estatísticas (INE), segundo o qual a taxa de inflação atingiu em Julho os 9,1% , a mais elevada desde Novembro de 1992.

Pedro Filipe Soares sublinha que a «inflação continua a bater recordes, em Julho foi a mais elevada dos últimos 30 anos», sendo «urgente defender as pessoas».

O Governo garantia que a inflação seria temporária, aceita a perda generalizada de rendimentos e a desvalorização de salários, aumenta a coleta fiscal com a inflação mas não apoia a economia, recusa taxar os abusos nos preços.

Não é um Governo, é um desgoverno.

Deixando críticas ao executivo de António Costa, Pedro Filipe Soares afirma que «o Governo garantia que a inflação seria temporária, aceita a perda generalizada de rendimentos e a desvalorização de salários, aumenta a colecta fiscal com a inflação, mas não apoia a economia, recusa taxar os abusos nos preços». «Não é um Governo, é um desgoverno», refere.

A variação homóloga do Índice de Preços no Consumidor (IPC) foi de 9,1%, em Julho, taxa superior em 0,4 pontos percentuais à observada no mês anterior e a mais elevada desde Novembro de 1992, confirmou esta quarta-feira o INE.

