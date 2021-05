Blinken y Borrell dialogaron sobre el pacto con Irán y la relación con Rusia

El alto representante para la Política Exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, y el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, mantuvieron este martes una reunión bilateral a los márgenes de la cumbre ministerial del G7 en la que dialogaron sobre el pacto nuclear con Irán y los avances militares de Rusia en la frontera de Ucrania.

Durante la primera jornada del encuentro en Londres, que se extenderá hasta mañana, Borrell y Blinken abordaron el acuerdo con Irán (JCPOA, por sus siglas en inglés), “en vistas a un posible retorno de Estados Unidos” al pacto, señaló en un comunicado del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE).

Ambos diplomáticos analizaron vías para asegurar una “implementación completa y efectiva” de ese acuerdo.

Conversaron asimismo sobre las relaciones con Rusia a la luz del envío de fuerzas por parte de Moscú a la frontera con Ucrania, la salud del opositor encarcelado Alexéi Navalny, así como sobre las “acciones de Rusia contra Estados miembros” de la Unión Europea y las sanciones impuestas a ciudadanos comunitarios.

La situación en Afganistán, ante la próxima retirada de tropas, y las relaciones con China estuvieron presentes asimismo entre los temas que se trataron.

Borrell expresó su preocupación sobre la “creciente inestabilidad” en Colombia y expresó la necesidad de avanzar en la implementación del acuerdo de paz, subrayó el SEAE.

Blinken mantuvo asimismo una reunión con el primer ministro británico, Boris Johnson, en la que dialogaron sobre el “alineamiento cercano” en la política exterior británica y estadounidense.

“Acordaron que la cooperación entre el Reino Unido y Estados Unidos será fundamental para lograr avances en la lucha contra la covid, proteger el medioambiente y otras prioridades internacionales”, detalló en un comunicado Downing Street, el despacho oficial del primer ministro británico.

Analizaron asimismo la situación en Afganistán, Irán y China, así como estrategias para impulsar la fabricación de vacunas contra el coronavirus en todo el mundo.

