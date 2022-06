Blinken dice que los desafíos de inmigración que enfrenta EE.UU. en la frontera sur están «más allá de lo que nadie haya visto antes»

Entornointeligente.com /

(CNN) — El secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, dijo a CNN que los desafíos de inmigración que enfrenta la administración de Joe Biden a lo largo de la frontera sur están «más allá de lo que nadie haya visto antes». Blinken aseguró que el tema será un enfoque clave de la Cumbre de las Américas que reúne a líderes regionales en Los Ángeles.

«Estamos lidiando con un desafío que, por una gran variedad de razones, está más allá de cualquier cosa que nadie haya visto antes, razón por la cual el enfoque que estamos adoptando, incluso aquí en la Cumbre, es tan importante», le dijo Blinken a Juan Carlos López, de CNN en Español, durante una entrevista realizada el martes en la Cumbre de las Américas , en Los Ángeles.

«Y ese es un enfoque de responsabilidad compartida donde todos en el hemisferio que se ven afectados por la migración irregular en particular, la migración en general, es decir, los países de origen, los países de tránsito, los países de destino, se unen para asumir una responsabilidad compartida por gestionar esto de una manera segura, humana y ordenada», continuó Blinken.

El secretario de Estado agregó que EE.UU. está trabajando con los países en la cumbre para tratar de llegar a «acciones específicas» que puedan tomar para abordar el problema, e hizo referencia a un nuevo documento de migración, denominado Declaración de Los Ángeles, que se espera que Estados Unidos y otros países firmen esta semana. Su objetivo es explicar cómo los países de la región y de todo el mundo deben compartir la responsabilidad de acoger a los migrantes.

En particular, los líderes de varios países que son cruciales para abordar la migración, incluidos México, El Salvador, Honduras y Guatemala, están boicoteando la cumbre , asestando un golpe vergonzoso a la administración Biden en un momento en que lucha por manejar la situación.

publicidad Pese a los desaires, Biden delinea planes económicos y sobre migración en la Cumbre de las Américas Resumen en video de la Novena Cumbre de las Américas: 8 de junio 11:52 La inmigración ilegal, un tema clave en la cumbre El tema de la inmigración ha sido una prioridad principal para la administración de Biden, con la vicepresidenta Kamala Harris encargada de abordar las causas fundamentales de la migración hacia la frontera sur de Estados Unidos. Mientras los 23 jefes de Estado se reunían en California para el evento, el asunto se puso de manifiesto cuando una nueva caravana de migrantes en el sur de México partió a pie, programada para llamar la atención sobre el tema.

Un funcionario del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados dijo que un grupo de unas 2.300 personas partió el lunes de la ciudad de Tapachula, en el sur de México, rumbo al norte. El funcionario dijo que el grupo está compuesto en su mayoría por venezolanos, pero también incluye migrantes de Nicaragua, Cuba, El Salvador y Honduras.

Los líderes autocráticos de tres de esos países —Cuba, Venezuela y Nicaragua— no fueron invitados a la cumbre, lo que provocó el boicot de México y los países del Triángulo Norte, una medida que distrajo la atención de los objetivos más amplios del evento. Pero Blinken insistió en su entrevista con CNN en que esos países están representados en la cumbre cuando se le preguntó sobre su ausencia.

«También te puedo decir que aquí están Cuba, Venezuela, Nicaragua. Los vi, me reuní con ellos. Me reuní con líderes de la sociedad civil y activistas de Cuba, Venezuela y Nicaragua», dijo. «Habrá personas de [organizaciones no gubernamentales] de diferentes partes de esas sociedades que son tan representativas, y, francamente, más representativas a mi juicio, del pueblo cubano, nicaragüense y venezolano que los regímenes que están vigentes en este momento».

La migración en el continente: así es la situación que la Cumbre de las Américas debe abordar Juan González: La Cumbre de las Américas busca garantizar la democracia 1:19 Blinken también respondió a las preguntas sobre si la influencia de EE.UU. en la región estaba disminuyendo a medida que China y Rusia aumentaban su presencia allí y dijo: «Creo que, por el contrario… Cuando ves las conclusiones que surgen de esto, cuando ves las acciones concretas, los compromisos, los principios que los países del hemisferio están firmando, creo que refleja una agenda, una agenda común, que trata de responder a las necesidades de nuestra gente».

La embajadora de EE.UU. en las Naciones Unidas, Linda Thomas-Greenfield, intervino de manera similar sobre ese punto este miércoles y le dijo a una subcomisión de la Cámara de Representantes de EE.UU. que la cumbre de esta semana «es un comienzo para renovar nuestro impulso con nuestros socios en América Latina».

«Les diré que en Nueva York escucho todos los días a colegas caribeños y latinoamericanos. No quieren asociarse con China. Pero muchos de ellos sienten que no tienen más remedio que asociarse con China porque no hemos estado allí para ellos», dijo, y agregó que Estados Unidos necesita «aumentar nuestro compromiso con estos países».

Departamento de Seguridad Nacional enviará migrantes a algunas ciudades de EE.UU. más alejadas de la frontera entre EE.UU. y México Mientras los líderes regionales en Los Ángeles discuten formas de abordar el tema de la inmigración, los funcionarios en Washington también están trabajando en el asunto, con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) planeando enviar migrantes a algunas ciudades de EE.UU. más alejadas de la frontera entre EE.UU. y México, según la capacidad de las ONG, según un funcionario del DHS.

La administración de Biden todavía está lidiando con una afluencia de inmigrantes en la frontera sur de EE.UU. a pesar de mantener vigente una restricción pandémica de la era Trump, conocida como Título 42 . Como parte de la planificación continua para tratar con un gran volumen de migrantes, el DHS se ha centrado en procesar de manera más eficiente a los inmigrantes que son puestos en libertad mientras realizan sus procedimientos de migración.

Miles de migrantes se aglomeran tras extensión del Título 42 5:12 El último plan, informado por primera vez por NBC, enviaría a los inmigrantes indocumentados a Los Ángeles, Dallas, Houston y Albuquerque, según el funcionario, y ayudaría a aliviar los refugios fronterizos que se han visto abrumados.

Un portavoz del DHS le dijo a CNN: «No se ha tomado ninguna decisión. Si se toma una decisión, el DHS continuará coordinándose de cerca y apoyando a las ciudades y ONG para facilitar el movimiento de cualquier persona que se encuentre en la frontera suroeste y que esté en proceso de deportación pendiente de los próximos pasos en sus procedimientos de inmigración».

Actualmente, las ONG a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México ayudan a los migrantes que son liberados de la custodia del Gobierno. Los migrantes a menudo luego viajan a su destino final en EE.UU., donde pueden tener familiares y continuarán con sus procedimientos de inmigración.

El gobernador de Texas, Greg Abbott, en una reprimenda a las políticas de inmigración de Biden, comenzó a enviar a decenas de inmigrantes detenidos en la frontera entre Estados Unidos y México y liberados a Washington. Después de llegar a Washington, los inmigrantes han continuado de manera similar a otros destinos en Estados Unidos.

— Kylie Atwood y Kevin Liptak, de CNN, contribuyeron a este informe.

