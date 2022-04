Blinken asegura que su visita a Kiev le dejó una «huella imborrable»

Entornointeligente.com /

El secretario de Estado de EEUU viajó esta semana a Ucrania junto al jefe del Pentágono para coordinar con el gobierno local la entrega de más asistencia y evaluar la situación sobre el terreno.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, dijo el martes a la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado que su viaje a Kiev, la capital ucraniana, junto al secretario de Defensa, Lloyd Austin, el domingo, le dejó una «huella imborrable».

«Acabo de regresar de Kiev con el secretario de Defensa, Lloyd Austin, donde juntos demostramos el compromiso de Estados Unidos con el gobierno y el pueblo de Ucrania. El viaje dejó una huella imborrable», dijo.

Blinken agregó que en Kiev vieron las señales de una ciudad vibrante que volvía a la vida, gente caminando, sentada y comiendo afuera. «Los ucranianos han ganado la batalla por Kiev», indicó el diplomático.

0:00 0:00:50 0:00 El secretario de Estado se reunió con el presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, durante su paso por Ucrania. En el encuentro, explicó Blinken, revisaron las necesidades militares que los ucranianos tienen para contrarrestar la ofensiva rusa.

«Estamos en gran medida en sintonía en lo que ellos dicen que necesitan y lo que nosotros creemos que podemos suministrarles», aseguró Blinken.

El presidente de EEUU, Joe Biden, ha autorizado más de 1.000 millones de dólares en ayuda militar para Ucrania, lo que incluye armas, municiones y vehículos.

El éxito de Ucrania en hacer frente a los avances de las fuerzas militares rusas, dijo Blinken, se debe «principalmente al valor [de los ucranianos] (…) pero también porque hemos podido equiparles con lo que necesitan».

También lea Biden presenta nuevo paquete de ayuda militar de 800 millones de dólares para Ucrania El secretario de Defensa, Lloyd Austin, y el general del ejército de EEUU, Mark Milley, se encuentran esta semana en Alemania , donde se reunirán con funcionarios de más de 20 países europeos con el objetivo de lograr más armas para Ucrania.

«El secretario Austin está en Alemania para asegurarse que estamos entregando o encontrando a quienes pueden entregar a los ucranianos lo que necesitan», expuso Blinken en el Congreso.

El lunes, Rusia pidió a EEUU no enviar equipo militar a Ucrania, acusando al gobierno de Biden de «echar gasolina a las llamas».

«Hemos subrayado lo inaceptable de la situación cuando EEUU inunda Ucrania con armas y hemos exigido que se acabe esta práctica», dijo el embajador ruso en Washington, Anatolu Antonov, al canal de noticias ruso Rossiya 24TV .

