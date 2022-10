Blinken arribó a la Casa de Nariño para conversar con Petro

Entornointeligente.com /

Caracas.- El secretario de Estado de Estados Unidos (EEUU), Antony Blinken, llegó este lunes a Bogotá, Colombia para reunirse en horas de la tarde con el presidente de esa nación, Gustavo Petro, en la Casa de Nariño, durante su gira que realizará por varios países.

Asimismo, en el encuentro también estará presente la vicepresidenta Francia Márquez y el canciller Álvaro Leyva.

El diplomático fue recibido en avión privado en el Comando Aéreo de Transporte Militar (Catam), por el viceministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Francisco Coy.

Más temprano, Blinken dijo en Twitter: «nos dirigimos a Colombia para construir sobre nuestra asociación vital y fuerte. Los lazos vibrantes entre nuestra gente tocan prácticamente todos los aspectos de nuestras vidas: nuestras economías, seguridad, respeto por los derechos humanos y laborales, y esfuerzos para construir un hemisferio más democrático y equitativo».

La gira del secretario de Estado de EEUU incluye visitas a Chile y Perú, y asistirá a la Asamblea General de la OEA en Lima.

Heading to Colombia to build on our vital, strong partnership. The vibrant ties between our people touch on virtually every aspect of our lives—our economies, security, respect for human and labor rights, and efforts to build a more democratic and equitable hemisphere. pic.twitter.com/282F1xqSjZ

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) October 3, 2022 Vicecanciller @franccoy 🇨🇴 recibió al Secretario de Estado, Antony Blinken @SecBlinken 🇺🇸 en la base de Catam @FuerzaAereaCol . El alto funcionario norteamericano se reunirá esta tarde con el Presidente @petrogustavo , la Vicepresidenta @FranciaMarquezM y el Canciller @AlvaroLeyva pic.twitter.com/ihP01rHw3k

— Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) October 3, 2022 #LOÚLTIMO | Antony Blinken, secretario de Estado de EE. UU., ya se encuentra en la Casa de Nariño, donde se reunirá con el presidente Petro.

El funcionario fue recibido por la vicepresidenta Francia Márquez y el canciller Álvaro Leyva. Más en https://t.co/yqNEZK7rZ3 pic.twitter.com/tW129BDnQv

— Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) October 3, 2022

LINK ORIGINAL: El Universal

