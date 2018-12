Blanca Rosa Mármol: Guaidó me aseguró que la AN no reconocerá a Maduro

Entornointeligente.com / La abogada y ex magistrada del Tribunal Supremo de Justicia, Blanca Rosa Mármol, aseguró este jueves que recibió una llamada de Juan Guaidó, diputado a la Asamblea Nacional, quien le aseguró que el presidente Nicolás Maduro no será reconocido por el Parlamento en enero.

“Recibí una llamada de Guaidó que le agradezco, en la cual me asegura que en el ejercicio de su presidencia en la Asamblea Nacional , Maduro no será reconocido como presidente de Venezuela. Igualmente me asegura que es falso el acuerdo al cual hice referencia en anterior tweet”, indicó Mármol en Twitter.

La ex magistrada había publicado anteriormente un presunto acuerdo entre diputados de Acción Democrática y Un Nuevo Tiempo para reconocer a Maduro y efectuar elecciones generales en agosto del año 2019.

“Se habla de un acuerdo con el régimen negociado por Diputados de AD y UNT garantizando control AN presidida por Guaidó para que NM sea reconocido por la AN y en Agosto se harían elecciones generales.En los dos primeros meses del año se nombraría CNE. ANC y TSJ quedan intactos”, señaló este miércoles.

Varios jefes de Estado regionales, en conjunto con parlamentarios de la Unión Europea, han expresado que no reconocerán la presidencia de Maduro a partir del 10 de enero al no haber aceptado las “elecciones presidenciales” realizadas el pasado 20 de mayo de 2018.

