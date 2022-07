Blake Lively mandó a dormir al sofá a Ryan Reynolds por esta razón

Entornointeligente.com /

Reynolds trabaja frente y detrás de las cámaras y es reconocido por su sentido del humor, entonces no sería raro que le haga bromas a su esposa en la intimidad de su hogar, sin embargo, ella no se deja.

Los dos actores son muy juguetones y de vez en cuando sus dinámicas terminan en bromas pesadas. Resulta que el protagonista de 'Deadpool' participó en un comercial de Mint Mobile, una empresa de telefonía móvil.

En esta oportunidad el canadiense promociona un nuevo «plan familiar» y también aparece su esposa, sin embargo, cuando llega el momento de aparecer en escena, resulta que no es Blake Lively.

Por eso, la mujer en cuestión explica que reemplaza a la intérprete de Serena van der Woodsen cuando se trata de «cosas aburridas», entonces Ryan Reynolds queda sorprendido y comenta que «literalmente está revolucionando la categoría».

Aunque el momento resulta hilarante para muchos, parece que a Blake no le sentó tan bien, entonces decidió vengarse y pagarle la misma moneda a su esposo.

Luego de que se dio a conocer el divertido comercial, la californiana se pronunció en su cuenta de Instagram, donde tiene más de 34 millones de seguidores, para explicar por qué no la escogieron para acompañar a Reynolds en el anuncio, parece que todo tiene que ver con la capacidad financiera del hombre de 25 años.

«Cariño, si cobraras más, podrías pagarme», empezó diciendo la actriz y agregó: «Lo siento, tu verdadera esposa». «¡Siéntete libre de revolucionar el sofá cuando duermas en él esta noche!», concluyó haciendo referencia a lo que él dice en el comercial.

Recientemente, una fuente muy cercana de la pareja conversó con la publicación US Weekly y confesó que Blake Lively y Ryan Reynolds siguen teniendo la misma chispa de antes, «Blake y Ryan tienen un vínculo inquebrantable como pareja».

«Todavía están locamente enamorados. Por lo general, al estar casados durante casi 10 años las parejas cambian o se separan, pero ellos no», agregó la persona al medio estadounidense.

