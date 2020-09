BLACKPINK: fans descubren posible spoiler de The Album y su canción principal

Entornointeligente.com /

BLACKPINK lanzará el primer full álbum de su carrera al iniciar octubre y la expectativa sube cada vez más. Ningún detalle pasa desapercibido ahora que YG comenzó a publicar los teasers del comeback.

La primera imagen que fue lanzada el 21 de setiembre (KST) en todas las redes sociales expuso el nuevo look de Lisa, Jisoo, Rosé y Jennie para la era The Album. La locación de la sesión fotográfica parece ser la de un estacionamiento.

PUEDES VER BLACKPINK y Selena Gomez: “Ice cream” obtiene su primer win tras vencer en Inkigayo Primer teaser oficial de The Album de BLACKPINK. Foto: YG

Un día después, Jisoo se convirtió en la primera integrante en lucirse en los adelantos individuales.

No obstante, uno de los datos que se mantiene en incógnita hasta la fecha era el nombre de la canción principal que identificará al comeback

Algunos fans que intentaron descargar el primer adelanto desde su origen en la página web de YG se llevaron una sorpresa: el archivo tenía tres iniciales (LSG_TEASER) que BLINK cree que podrían referirse al nombre del title track .

BLACKPINK: cambios en nombre del primer teaser. Foto: vía Twitter

Esto se hizo aún más sospechoso cuando minutos después, el archivo fue cambiado y ahora en el nombre de descarga figuraba “coming.jpg”.

Para atar cabos habría que retroceder a agosto, cuando se inició la preorden del disco en físico . En aquel momento, los admiradores del cuarteto aclararon la imagen del CD donde estarían colocados los nombres de todas las canciones que incluiría el álbum.

BLACKPINK The Album. Preview. Créditos YG

Uno de los posibles nombres que figuraba en la foto era “Lovesick girls”. Como las iniciales coinciden, es una teoría fuerte que recorre las redes sociales de BLINK .

Como faltan pocos días para el 2 de octubre , fecha de lanzamiento de The Album, YG no debería tardar mucho tiempo más en develar el gran secreto.

