BlackBerry tendrá su propia película

En los últimos años se ha vuelto bastante frecuente leer o escuchar que la historia de BlackBerry es digna de una película, y eso está a punto de convertirse en realidad. Según informa Variety, acaba de finalizar el rodaje de un filme que contará el meteórico ascenso y la estrepitosa caída de Research in Motion, la compañía canadiense que supo ser líder y referente del mercado global de smartphones hasta la aparición del iPhone y de Android.

El largometraje lleva el título BlackBerry y es protagonizado por Jay Baruchel y Glenn Howerton, mientras que la dirección corre por cuenta de Matt Johnson, quien ha destacado por sus producciones independientes y es mayormente conocido por dirigir Operation Avalanche, de 2016.

Por el momento no se han divulgado mayores detalles en torno a la producción, pero se especula con que Baruchel y Howerton interpretarán a Mike Lazaridis y Jim Balsillie. Recordemos que el primero cofundó RIM en 1984, mientras que el segundo se sumó en 1992. Una vez juntos, codirigieron la compañía hasta su salida en 2012, con BlackBerry ya en caída libre.

El guion de la película es una adaptación del libro Losing the Signal: The Untold Story Behind the Extraordinary Rise and Spectacular Fall of BlackBerry. El mismo fue escrito por los periodistas canadienses Sean Silcoff y Jacquie McNish, y se convirtió en un éxito en ventas tras su publicación en 2015. El largometraje aún no tiene fecha de estreno definida.

Es lógico pensar que la película de BlackBerry recorrerá la historia de Research in Motion y se enfocará en su llegada a la cúspide en los primeros años de la década del 2000, así como en su posterior caída en desgracia. No olvidemos que, prácticamente de la noche a la mañana, los móviles de la firma norteamericana pasaron de ser objetos de deseo y símbolos de estatus, a dispositivos obsoletos.

Buena parte de la culpa fue de los propios ejecutivos, quienes se mofaron de los planes de Apple tras el lanzamiento del iPhone y aseguraron que nadie preferiría un teclado virtual por encima de uno físico.

