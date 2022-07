Entornointeligente.com /

'Black Panther: Wakanda Forever' ganha 1º teaser com Namor interpretado por Tenoch Huerta; ASSISTA Continuação do filme de 2018 deve ser lançada em 11 de novembro. Por g1

23/07/2022 22h28 Atualizado 23/07/2022

Assista ao teaser do filme «Pantera Negra: Wakanda para sempre»

«Black Panther: Wakanda Forever», continuação de «Pantera Negra» (2018), ganhou seu primeiro teaser neste sábado (23), durante o painel da Marvel na Comic-Con de San Diego, a mais importante do mundo. Assista ao vídeo acima.

O trailer mostra pela primeira vez a participação do ator mexicano Tenoch Huerta como Namor, o mutante submarino dos quadrinhos da Marvel, e retratou o que parece ser uma batalha entre os reinos de Wakanda e Atlântida. O filme tem estreia prevista nos Estados Unidos para 11 de novembro.

Depois da morte de Chadwick Boseman, em 2020 , a Disney afirmou que não vai escalar outro ator para interpretar T'Challa , e vai focar no reino fictício de Wakanda e nos outros personagens apresentados no primeiro filme.

Além da atriz, o filme conta com o retorno de Danai Gurira, Daniel Kaluuya, Winston Duke, Lupita Nyong'o, Florence Kasumba e Angela Bassett no elenco e do diretor Ryan Coogler.

1 de 1 Cena do trailer de 'Black Panther: Wakanda Forever' — Foto: Reprodução Cena do trailer de 'Black Panther: Wakanda Forever' — Foto: Reprodução

