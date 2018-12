Black Label Society dará concierto en Lima por primera vez

Entornointeligente.com / Black Label Society llegará por primera vez a nuestro país con la gira “Grimmest Hits”, título del décimo álbum de estudio publicado el 19 de enero del presente año. La presentación de la banda de heavy metal, liderada por Zakk Wylde, será el 16 de abril en el C.C. Barranco.

La banda se formó en el año 98 de la mano de Zakk Wylde. L levan diez álbumes grabados en estudio con los que consiguieron conmocionar a miles y miles de fans del mundo entero. Su último álbum alcanzó el primer lugar en la lista Billboard Hard Music y el segundo lugar en la lista Rock Charts.

Entre los temas que tocarán en Lima se encontrarían ‘In this river’, ‘Stillborn’, ‘Funeral Bell’, ‘Fire it up’, ‘Suicide Messiah’, ‘Stoned and drunk’, ‘Counterfeit God’, ‘Bridge to Cross’, ‘Doomsday Jesus’, ‘Angel of Mercy’ , entre otras.

Entre las producciones más destacadas de la agrupación se encuentran Sonic Brew (1999), Stronger than Death (2000), 1919 Eternal (2002), The Blessed Hellride (2003), Mafia (2005), Order of the Black (2010), entre otros . Zakk Wylde destaca por su potencia al tocar la guitarra, y por ser un reconocido multinstrumentista.

Zakk Wylde es reconocido también por ser guitarrista de Ozzy Osbourne, con trabajó en el álbum más vendido de la carrera en solitario de la voz de Black Sabbath, “No More Tears”. COn esta producción, el músico ganó un Grammy por la grabación de “I Dont Want to change the world”. También logro doble platino por “Ozzmosis”

El compositor llega acompañado por el bajista John DeServio, el guitarrista Dario Lorina y por el baterista Jeff Fabb . Black Label Society son guardianes vigilantes de la llama del hard rock n’ roll.

Cabe destacar que las localidades están a la venta a través de Joinnus, y cuentan con un descuento hasta el 31 de enero.

