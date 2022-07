Entornointeligente.com /

Bivar manifesta a líderes do União Brasil vontade de desistir da candidatura ao Planalto

29/07/2022 17h00 Atualizado 29/07/2022

1 de 1 Luciano Bivar, presidente do União Brasil — Foto: Cassiano Rosário/Futura Press/Estadão Conteúdo Luciano Bivar, presidente do União Brasil — Foto: Cassiano Rosário/Futura Press/Estadão Conteúdo

Em conversas reservadas nos últimos dias, o deputado federal Luciano Bivar (PE) manifestou a dirigentes do União Brasil sua vontade de desistir da pré-candidatura ao Palácio do Planalto. A oficialização da chapa estava marcada para a próxima sexta-feira (5).

Com isso, um grupo dentro do União Brasil passou a defender que a sigla não tenha candidato próprio à presidência da República – e libere os diretórios estaduais para compor alianças.

Alguns líderes da legenda, no entanto, ainda defendem uma candidatura própria da senadora Soraya Thronicke (MS). Segundo esse grupo, essa opção ajudaria o União a equalizar gastos do Fundo Eleitoral – já que a legislação atual impõe uma cota mínima de gastos para a candidatura de mulheres.

O apoio em primeiro turno ao ex-presidente Lula (PT), no momento, está descartado. Também é remota a chance de o União Brasil apoiar a candidatura de Ciro Gomes (PDT).

Segundo relatos colhidos pelo blog, Bivar tem se queixado de um possível «abandono» nos palanques estaduais. Dirigentes do união dizem ao blog, no entanto, que Bivar sabia que a candidatura estava sendo prevista apenas para marcar posição – sem qualquer compromisso de apoio real nas bases.

«Bivar não tem porque reclamar de 'cristianização' [quando um candidato é abandonado pelo próprio partido]. Não havia qualquer compromisso de fazer companha para um candidato que não tem voto. Isso atrapalha o projeto do União Brasil para eleger deputados e governadores», diz um dirigente da legenda.

