«Bitcoin es esperanza para la Argentina»: el llamativo mensaje de un gurú cripto para el país

Entornointeligente.com /

Hoy la cotización del dólar blue alcanzó su máximo nominal intradiario en $350 y cerró el viernes a $338. El peso argentino perdió 99.4% de su poder adquisitivo frente al dólar estadounidense en 20 años.

Informate más Rebotan el Bitcoin y las demás criptomonedas: se avecina «la hora de la verdad» Embed Today the Blue Dollar rate surged to 288 ARS per USD. The ARS has lost 99.4% of its purchasing power vs. the USD in 20 years. #Bitcoin is hope for #Argentina . pic.twitter.com/0nofr3HHpk

— Michael Saylor (@saylor) July 14, 2022 «En países que sufren el colapso de las monedas, los bancos administrados centralmente, los controles de capital y las regulaciones económicas excesivas, las corporaciones, las personas y las familias necesitan una solución económica ética global como Bitcoin para proteger su riqueza y prosperar», sostuvo el empresario en su cuenta de Twitter.

Cabe recordar que el conocido empresario ya había tenido un gran traspié en relación a sus inversiones en Argentina , reportó Cointelegraph. Según comentó en otras oportunidades, perdió mucho dinero de la noche a la mañana.

Como experiencia personal, recordando la crisis argentina del año 2001 y el entonces llamado «corralito», en una entrevista con Tucker Carlson comentó: «Tuve un millón de dólares en Argentina hace 20 años. El peso estaba 1 a 1 con el dólar . El gobierno de Argentina envió un memo a los bancos convirtiendo todos los dólares a pesos forzosamente y luego devaluó el peso . Me desperté a la mañana siguiente y había perdido el 90%. Se robaron los ahorros de la gente de la noche a la mañana vía fax … Sin una ley, sin un ejército».

En ese marco, Saylor afirmó que Bitcoin expresa «los derechos de propiedad propiamente entendidos y eso es un empoderamiento económico importante, es la protección de las libertades individuales. El sueño de John Locke: vida, libertad y propiedad».

LINK ORIGINAL: Ambito

Entornointeligente.com