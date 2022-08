Bitcoin en una carrera por el precio: qué le espera a la criptomoneda según los gurúes criptos

Entornointeligente.com /

McGlone se basó en varias observaciones al presentar su caso y también citó el análisis técnico, centrándose en un indicador específico. «La criptografía de referencia alcanzó el nivel más bajo en comparación con su promedio móvil de 100 semanas en julio», señaló, y describió esta situación como un » descuento extremo dentro de un mercado alcista duradero «, asegura el informe publicado por Forbes.

Informate más A cuánto cotizan Bitcoin, Ethereum y otras criptomonedas hoy viernes 5 de agosto El analista de Bloomberg también destacó la importancia de las acciones , que han mostrado repetidamente una correlación notable con bitcoin. «La conclusión es que hay pocas fuerzas más poderosas en los mercados que cuando el mercado de valores cae a gran velocidad como lo hizo en 1H», afirmó.

McGlone también enfatizó el papel clave que desempeña la Reserva Federal , que ha estado realizando aumentos de tasas agresivos en 2022. Este desarrollo podría generar vientos en contra para los activos de riesgo como las criptomonedas y las acciones al aumentar los rendimientos pagados por los valores de menor riesgo y hacerlos más atractivos.

‘No luchen contra la Reserva Federal’ ha sido mi mantra para los activos de riesgo desde finales del año pasado», afirmó. Y agregó: «Bitcoin y las criptomonedas fueron una parte clave de la carrera de 2021 y, por lo tanto, parte de la descarga de 2022, pero veo que Bitcoin y Ethereum saldrán adelante «.

Cuáles son las ventajas de bitcoin » Bitcoin está en camino de convertirse en una garantía digital global en un mundo que va de esa manera y Ethereum es un impulsor principal de la revolución digital, como lo demuestra al hacer posible las criptomonedas más comercializadas: tokens de dólares», afirmó McGlone.

Budd White, cofundador y director de productos de la empresa de software criptográfico Tacen, también intervino en el asunto, afirmando que la moneda digital se cotiza actualmente muy por debajo de su valor real .

«Sigo siendo de la opinión de que Bitcoin no solo está increíblemente sobrevendido, sino que también se encuentra en una importante zona de acumulación. Con cada aumento de precio con Bitcoin, crecemos tanto su valor de mercado como su valor de utilidad «, indicó.

«Si observa el valor de mercado de Bitcoin al valor realizado, o MVRV, lo vemos alrededor de uno, lo que sugiere que el valor de mercado de este activo ha caído a su valor de utilidad real», señaló White. «Esto también me sugiere que debido a las liquidaciones masivas que hemos experimentado en los últimos meses debido a Terra, Three Arrows y el lote, la cantidad de vendedores forzados restantes en el mercado es relativamente pequeña. Bitcoin, por lo tanto, parece tener un fondo bastante sólido en o alrededor de u$s18.000 «, continuó.

Resiliencia del mercado White señaló que, a pesar de tener un fuerte apoyo cerca del nivel de precios antes mencionado, bitcoin ha estado «flotando» cerca de los u$s23.000 últimamente . «Hasta ahora, y tenga en cuenta que los precios de las criptomonedas pueden cambiar rápida y dramáticamente, se ha mantenido mucho a pesar de que salió un informe de empleo que fue mucho más alto que las expectativas», agregó White.

» Parece que los mercados ya están valorando un endurecimiento monetario aún más agresivo por parte de la Reserva Federal como resultado de estas cifras altísimas. Las acciones han bajado y los rendimientos han aumentado», señaló, el experto. «Y, de nuevo, Bitcoin simplemente está flotando», dijo el observador del mercado.

«No digo que estemos experimentando un desacoplamiento de Bitcoin de las acciones. Ciertamente, podríamos estar en otra etapa hacia abajo en términos del precio de Bitcoin. Pero esta fortaleza relativa me dice que la mayor parte de la venta de Bitcoin podría estar atrasada . Y salvo cualquier impacto exógeno en los mercados, como los mercados de crédito que buscan estar al borde de la ruptura, creo que los inversores todavía ven a Bitcoin como una compra decente en estos niveles», afirmó White.

Desventaja potencial Mientras White hablaba de la resistencia reciente de los precios de bitcoin, Tim Enneking, director gerente de Digital Capital Management, afirmó que la criptomoneda podría volver a caer a su mínimo reciente por debajo de los u$s18.000 , que alcanzó en junio.

«Bitcoin ha hecho un cambio agradable, si no totalmente convincente, de u$s20 mil como resistencia reciente (hasta el 15 de julio) a soporte (después de esa fecha, probado una vez el 26 y 27 de julio, y sólidamente por encima desde entonces)», afirmó Ennejing. Y sumó: «Si bien ha sido un buen movimiento, ha sido bastante lento y, aparentemente, incierto, especialmente dado el estancamiento del verano»

«Como resultado, la mayoría de las personas todavía están cubriendo sus apuestas sobre si BTC volverá a intentar probar el fondo del 18 de junio en US$ 17.6 mil. En el futuro, esperaría deslizamientos más generales, un movimiento ligeramente positivo y que el piso reciente no se vuelva a probar. Es una propuesta de 50-50 si se volverán a probar US$ 20 mil «, afirmó.

Mejorar el sentimiento La mentalidad de los inversores se ha fortalecido constantemente en las últimas semanas, según el Índice Crypto Fear & Greed proporcionado por Alternative.me. Este índice, que oscila entre cero para «Miedo extremo» y 100 para «Avaricia extrema», actualmente se ubica en 31, cifra que denota «Miedo» .

Esta cifra ha seguido una tendencia ascendente constante desde el 19 de junio, cuando alcanzó un valor de seis, lo que indica un estado de «miedo extremo». Además, el índice se ha mantenido en 20 o más desde el 18 de julio .

Armando Aguilar, analista independiente de criptomonedas, comentó cómo ha cambiado esta medida en las últimas semanas. » El índice de miedo y avaricia se ha recuperado desde los 20 bajos después del gran colapso de algunos protocolos y proveedores de servicios criptográficos», afirmó.

«Los inversores han vuelto a comprar activos digitales y el indicador de miedo ha tendido hacia territorio amarillo/comprar», dijo Aguilar. » Históricamente, el mercado ha visto un impulso de precios cuando el índice alcanza los 30 «, continuó.

Una perspectiva incierta Aguilar pasó a proporcionar un análisis más amplio, evaluando el panorama general. » Todavía hay presiones macroeconómicas y geopolíticas al acecho , por lo que Bitcoin podría alcanzar mínimos anteriores si las acciones se ven afectadas y los inversores se retiran de los activos de riesgo», afirmó. «Sin embargo, dado el entorno actual y si Bitcoin puede romper los niveles de resistencia superiores, podría experimentar un impulso de precios positivo», concluyó Aguilar.

LINK ORIGINAL: Ambito

