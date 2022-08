«Bis» de Rodrigo não impede que City e Arsenal se isolem

Entornointeligente.com /

Manchester City e Arsenal instalaram-se, este sábado, no comando da Liga inglesa, vencendo os respectivos compromissos da 2.ª jornada do campeonato e ficando apenas a aguardar o duelo entre Chelsea e Tottenham, de domingo, únicos adversários com possibilidades de reclamarem uma vaga na locomotiva da Premier League.

O Leeds United ainda tentou manter-se na frente, com o espanhol Rodrigo (ex-Benfica e Valência) a bisar e a garantir uma vantagem de dois golos na deslocação a Southampton (2-2 ) , anulada nos últimos 20 minutos.

Como joga o City ?? De Bruyne ?? Foden

— ELEVEN Portugal (@ElevenSports_PT) August 13, 2022 Sem surpresas, o Manchester City impôs-se ao Bournemouth por 4-0, com golos de Gündogan (19'), De Bruyne (31'), Phil Foden (37') e Jefferson Lerma (79’, p.b.).

Pep Guardiola apostou em Rúben Dias e João Cancelo na defesa e reservou Bernardo Silva para os últimos 25 minutos, com os portugueses a corresponderem e Cancelo a estar na origem do quarto golo, um cruzamento desviado pelo defesa colombiano.

Igualmente simples foi o triunfo (4-2) do Arsenal na recepção ao Leicester, agilizado pelo «bis» de Gabriel Jesus (23’ e 35'). William Saliba marcou na própria baliza (53'), mas Granit Xhaka, assistido por Gabriel Jesus, repôs a vantagem (3-1) dois minutos depois.

O Leicester insistiu e reduziu por James Maddison (74'), sem que dispusesse de muito tempo para festejar, já que no minuto seguinte Gabriel Jesus voltou a fazer uma assistência, agora para Gabriel Martinelli fazer o 4-2.

Maddison joga muito ??

— ELEVEN Portugal (@ElevenSports_PT) August 13, 2022 O Aston Villa, de Steven Gerrard, garantiu os primeiros pontos da época ao receber e bater o Everton, de Frank Lampard, por 2-1. Os » toffees » averbaram a segunda derrota na Premier League, causando apreensão até pelo facto de o único golo obtido pela equipa de Liverpool em dois jogos ter surgido aos 87 minutos, num autogolo de Lucas Digne, lateral francês que, em 2018, se transferiu de Camp Nou para Goodison Park, até se mudar já no decorrer da temporada passada para Villa Park.

Danny Ings (31') e Emiliano Buendía (85') deram vantagem aos » villans «, que nos minutos finais, depois do autogolo de Digne, tiveram que suportar a reacção do Everton e evitar por três vezes a igualdade.

No Molineux, num duelo português, o Wolverhampton, de Bruno Lage, não conseguiu superar o Fulham, de Marco Silva, com a partida a terminar sem golos. Depois do triunfo em Old Trafford, o Brighton também não foi além de um nulo na recepção ao Newcastle.

