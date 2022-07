Birmania: giustiziati 4 attivisti per la democrazia

Entornointeligente.com /

BANGKOK – Quattro attivisti birmani per la democrazia sono stati giustiziati per aver collaborato a organizzare «atti terroristici»: si tratta delle prime esecuzioni di prigionieri politici dagli anni Ottanta. Lo hanno riferito oggi i media statali in Birmania, dove dal febbraio del 2021 è al potere la giunta militare che ha spodestato il governo democratico guidato da Aung San Suu Kyi. I quattro attivisti giustiziati son l’ex parlamentare e artista hip-hop Phyo Zeya Thaw (41 anni), Kyaw Min Yu (53), Hla Myo Aung, e Aung Thura Zaw.

(ANSA).

