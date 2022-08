Biografía- Quién es Bhagavan Vásquez, el médium venezolano que Irrael hizo quedar en ridículo durante una entrevista

Entornointeligente.com /

El empresario mostró una corta parte de la entrevista que no tardó en dar de qué hablar entre sus seguidores A través de sus redes sociales el creador de contenido Irrael Gómez compartió una escena de la controversial entrevista con el médium venezolano Bhagavan Vásquez, a quién hizo pasar un incómodo momento. En el vídeo, se puede ver como Irrael confronta a Bhagavan luego de que éste «asegurara» que la madre del empresario había muerto, pues éste se caracteriza por lograr tener contacto con quiénes ya no están.

VER TAMBIÉN = Kerly quiere conocer a Noah, el hijo de su ex Irrael Gómez y Liarys Hernández(+CAPTURA)

Ante esto, Irrael desenmascaró al médium explicando que su madre está viva, y que se encuentra en Orlando, Estados Unidos. Bhagavan se quedó sin palabras ante esto, desatando diversas reacciones de los usuarios.

View this post on Instagram

A post shared by IRRAEL GOMEZ (@irrael)

Cabe mencionar que Bhagavan comenzó esta carrera desde muy pequeño, de hecho, en ocasiones anteriores ha revelado que todo empezó cuando sus padres decidieron llevarlo a un Instituto de Parapsicología. En este lugar determinaron que el joven tenía habilidades para conectar con espíritus, e incluso poder verlos o escucharlos.

«Yo apenas era un niño de 8 años de edad. En realidad fueron mis padres quienes se dieron cuenta de estas habilidades.¿Por qué? Cada vez que iban algunas visitas a nuestra casa yo les decía cosas sobre situaciones con sus familiares fallecidos y éstos se lo comentaban a mis padres» explicó según Cactus24.

A realizado diversos eventos a nivel nacional e internacional dónde ha dejado boquiabiertos a los espectadores, sin embargo, afirma no ha sido nada fácil poder vivir con esta habilidad espiritual «ya que algunas personas lo confunden con un brujo y no es así, mis padres son católicos, ellos no comulgan con esto pero los respetan. La realidad es que he tenido que explicar muchísimas veces que es un don para ayudar y para que las personas entiendan que en este mundo de las energías no estamos definitivamente solos».

View this post on Instagram

A post shared by IRRAEL GOMEZ (@irrael)

Algunos países los cuáles ha visitado para demostrar su talento son Estados Unidos, México, Chile, Perú, Colombia, Inglaterra y Australia, dónde ha logrado grandes reconocimientos.

Redacción Gossipvzla y Cactus24

LINK ORIGINAL: Gossipvzla

Entornointeligente.com