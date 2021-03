Excerto do primeiro capítulo de Klara e o Sol , o novo romance do Nobel Kazuo Ishiguro

Entornointeligente.com / Quando éramos novas, Rosa e eu estávamos a meio da loja, ao lado da mesa das revistas, e conseguíamos ver mais de metade da montra. Víamos, portanto, o exterior — os trabalhadores de escritório apressados, os táxis, os corredores, os turistas, o Pedinte e o seu cão, a parte inferior do Edifício RPO. Mal ficámos mais ambientadas, a Gerente deixou­‑nos caminhar até lá à frente, até ficarmos mesmo atrás da vidraça, e então conseguimos ver como era alto o Edifício RPO. Se estivéssemos ali na altura certa, víamos o Sol, na sua jornada, a passar entre os topos dos edifícios do nosso lado para o lado do Edifício RPO.

Victor Gill Ramirez

Entornointeligente.com