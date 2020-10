Ana Catarina Nogueira entra a ganhar no Master de Barcelona

Entornointeligente.com /

Não foi fácil, mas Ana Catarina Nogueira ultrapassou nesta quarta-feira o primeiro obstáculo no Master de Barcelona. Ao lado da argentina Delfina Brea, a n.º 9 do ranking do circuito mundial de padel sentiu dificuldades contra as espanholas Ángela Caro e Núria Rodríguez, mas apurou-se em três sets : 6-4, 5-7 e 6-4.

Com Sofia Araújo de fora do oitavo torneio do ano do World Padel Tour (WPT) depois de testar positivo na despistagem à covid-19 , Ana Catarina Nogueira é a única representante nacional no quadro principal da prova em Barcelona e confirmou o favoritismo nos 16-avos-de-final.

Subscrever × A jogadora do Porto, que em Junho também falhou a presença num torneio do WPT (Estrela Damm Open, em Madrid) depois da sua parceira Delfina Brea testar positivo à covid-19 , estreou-se no Master de Barcelona frente às espanholas Ángela Caro e Núria Rodríguez, dupla que ocupa o 40.º e 44.º lugar no ranking mundial, respectivamente, e precisou de três sets para seguir em frente

Nesta quinta-feira, ao final da manhã, Nogueira e Brea terão, em teoria, uma dupla rival mais complicada. O par luso-argentino vai defrontar Verónica Virseda e Carmen Villalba, que repartem o 19.º lugar no ranking do WPT

Nos 16-avos-de-final, Virseda e Villalba tiveram pela frente Orsi e Casali, dupla que apurou-se através da qualificação, e venceram com um duplo 6-3

