Biocidio: más crías mueren en la avasallada Hacienda Angostura

Las crías del ganado lechero continúan muriendo en la Hacienda Angostura, asediada por asentamientos ilegales y sin agua para riego ni forraje fresco para los animales porque gran parte de la acequia que traslada agua del embalse está tapada por caminos y construcciones precarias. Una de las propietarias de la finca, Luz Marina Canelas, indicó ayer que en los últimos días murió un ternero de raza Jersey porque nació débil. «La cría ha recibido suplementos y ha estado cuatro días en tratamiento, pero no pudo sobrevivir, lamentablemente, nació así porque su madre no se alimentó con forraje seco ni tampoco ha ingerido la suficiente cantidad de agua», detalló. Canelas sostuvo que el cierre de los canales de riego impide sembrar y el rebrote de los alfares, pese a que ya se procedió, en tres oportunidades, al desfogue de agua de la represa de La Angostura. «Esta situación es desesperante, estamos enviando otra carta al gobernador (Humberto Sánchez) para que pueda intervenir, necesitamos que la Policía custodie la zona hasta que la situación se regularice, hace días hubo una vigilia y enfrentamientos entre loteadores», mencionó. El pasado 12 de agosto, un grupo de loteadores agredió a cuatro trabajadores de la hacienda que preparaban un terreno para sembrar forraje para el ganado lechero de la finca, ubicada en valle alto desde hace 116 años, en el municipio de Arbieto. Al respecto, la propietaria afirmó que por la golpiza uno de los trabajadores tiene siete días de impedimento y otros, tres. Los dueños de la hacienda formalizaron la denuncia por la agresión en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de Tarata, sin embargo, aún no se logró identificar ni dar con los responsables pese a la declaración de las víctimas.

Aún no hallan a los autores de golpiza A casi un mes de la agresión a los regantes y técnicos del Sistema Nacional de Riegos Nº1 La Angostura por loteadores, no hay avances significativos en las investigaciones por el caso.

El gerente de la asociación, Manuel Rocha, señaló que los afectados presentaron una denuncia ante la Fiscalía de Tarata, pero a la fecha no se les convocó para recibir un informe del avance.

Puntualizó que la agresión se registró cuando se procedía a realizar la apertura de los canales de riego tapados por loteadores. Tras el incidente los regantes ya no ingresaron a la zona para continuar con los trabajos debido a que no existen garantías para concluir.

LINK ORIGINAL: Los Tiempos

