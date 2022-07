Biocentrismo, física y filosofía

Entornointeligente.com /

«Biocentrismo» , últimamente vuelve a mencionarse esta extraña palabra en tertulias científicas recordando la teoría del doctor estadounidense Robert Lanza según la cual la muerte no existe.

Según Lanza, la física cuántica, particularmente difícil de comprender y que sorprende por concepciones tan aparentemente ilógicas en relación con el habitual discurrir de nuestra vida cotidiana, también nos puede indicar que la muerte no es el final. Pues la vida, el Universo, el tiempo y el espacio, son cosas subjetivas. Así, el Universo, más que algo concreto, sería una cierta percepción de la conciencia, y el tiempo y el espacio meros instrumentos de la mente.

En mi libro de filosofía, Dios somos nosotros mismos, hace algún tiempo reflejaba una reflexión personal que se acercaba a esta teoría:

« Nuestra existencia se nos antoja como una especie de novela que con la muerte terminará. Pero ¿quiénes somos nosotros para señalar el final de lo que aún ignoramos su principio original? ¿Cómo saber si es toda la historia o un capítulo más?… Sospecho que todo es teatro de la eternidad, siempre con los mismos actores, que simplemente cambian de disfraz. No hay muerte, solo vida y mágicas apariencias ».

Parece que, por un lado el filósofo y por otro el científico, ambos hablamos de la misma cosa. Y justamente esto, que la filosofía y la ciencia, aunque no siempre con las mismas palabras, terminen hablando de la misma cosa, es también un aspecto de este asunto que me recuerda otro artículo en el que yo criticaba al científico Stephen Hawking tras leer El gran diseño ; libro en el que me pareció un especial error por su parte, en esto de saber sobre nuestra naturaleza, menospreciar la filosofía, el histórico método de los humanos para desentrañar sus misterios.

La filosofía ha sido y sigue siendo la opción intuitiva natural del ser humano en la búsqueda de explicaciones a su existencia

Estos renombrados científicos, Stephen Hawking y Leonard Mlodinow —que construyeron, según mi punto de vista, ese gran disparate de teoría— ya desde el primer capítulo, aludiendo al concepto de la realidad, muestran su desatino: « Tradicionalmente, esta es una cuestión para la filosofía, pero la filosofía ha muerto ».

La filosofía ha sido y sigue siendo la opción intuitiva natural del ser humano en la búsqueda de explicaciones a todo cuanto rodea su existencia.

Nicolás de Cusa resumió esta teoría hace seiscientos años en apenas seis palabras: « Yo soy porque tú me ves ». Y doscientos años más tarde, William Shakespeare nos dejaba también una observación cuya profundidad está a la altura de su aguda inteligencia: « Somos del mismo material con que se tejen los sueños ».

Y es que la filosofía siempre va por delante de la ciencia. Es la capacidad del hombre para especular sobre su naturaleza y percibir la verdad sin regla ni compás, sin medios técnicos. Lo que ha aprendido a hacer durante la mayor parte de su existencia. El día que muera la filosofía será porque el ser humano ha muerto, o porque ya lo sabremos todo.

