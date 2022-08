Binotto: «Nos faltó ritmo y no creo que hubiésemos ganado»

Entornointeligente.com /

CARACAS.- Mattia Binotto, jefe del equipo Ferrari, analizó la mala estrategia de neumáticos que planteó la Scudería para sus pilotos durante las paradas de boxes en el Gran Premio de Hungría de la Formula 1 el último fin de semana, donde eran candidatos para lograr la victoria y sus errores beneficiaron al equipo Red Bull.

En declaraciones proporcionadas para la página web de la F1 , Binotto detalló la razón del porqué le calzaron los neumáticos blancos (los de la gama más dura) a Charles Leclerc, cuando el monegasco tenía un buen rendimiento con los medios y se encontraba en el liderato a mitad de la prueba.

«Cuando montamos el duro, nuestra simulación fue que podría haber sido difícil por un par de vueltas el calentamiento, por lo que sería más lento que el medio durante 10 u 11 vueltas, y luego habría regresado y habría sido más rápido al final del stint, un stint de 30 vueltas».

«Según nuestros datos y nuestro análisis, sabíamos que el duro no era tan rápido como el medio, pero podría haber sido tan rápido 11 vueltas después del stint… Sí, no funcionó y no los hubiéramos instalado si supiéramos que serían tan malos».

Esto en respuesta a las duras palabras del conductor del principado, quien en declaraciones posteriores al GP le expresó a la prensa que estaba «muy decepcionado» luego de que esta decisión le arruinara su carrera, llevándolo a finalizar 6to luego de haber comenzado en la tercera colocación.

«Algo [estaba] mal con el auto, cómo lo configuramos para las condiciones de hoy (ayer en el circuito), eso también hizo que la vida de los neumáticos fuera más difícil y, ciertamente, como consecuencia, el duro estaba funcionando muy mal».

Una elección de neumáticos que fue muy cuestionada por los analistas del deporte a medida que se iba desarrollando la competencia, pues este era un caucho que prácticamente no había sido utilizado durante el fin de semana y el otro equipo que también se había arriesgado con ellos, Alpine, varias vueltas antes, no estaban mostrando un buen rendimiento sobre el frío asfalto del Hungaroring que invitara a los demás a considerar este opción.

«Sí, lo discutimos y no todo está escrito en las estrellas; estamos viendo lo que está pasando y lo que está pasando con los otros neumáticos. Tomamos todas las consideraciones, discutimos qué era lo mejor y esa fue la elección que hicimos. Ciertamente no fue el correcto hoy», contestó Binotto en referencia a la comparación con el equipo francés.

Vale la pena recordar que, una semana atrás, el propio Binotto había reconocido que Ferrari tenía la obligación de conseguir un 1-2 en esta última prueba antes de que la F1 descansara por las vacaciones de verano y cuando fue cuestionado por la posibilidad que tenía el equipo de conseguirlo manifestó que:

«No lo creo. Como dije antes, nos faltaba ritmo y no creo que hubiésemos ganado hoy. Porque es la primera vez en estas carreras que no teníamos tanta velocidad para estar allí por la victoria. Necesitamos analizar primero eso, en cuanto al rendimiento, para comprender. Estoy bastante seguro de que una vez que entendamos eso, entenderemos por qué el auto no estaba funcionando correctamente».

Sin embargo, la F1-75 de Leclerc no era la única que tuvo problemas con los neumáticos, ya que su compañero, Carlos Sainz, también sufrió de estos percances pero con la gama más blanda disponible (la roja) y tampoco tuvo un ritmo que lo pudiera mantener en la pelea por el podio.

El español tuvo que conformarse con el 4to puesto (después de arrancar segundo) y ser el más cercano al trío triunfador del domingo, el cual estuvo conformado por Max Verstappen (Red Bull), quien protagonizó una excelente remontada para alzarse con la victoria, y los Mercedes de Lewis Hamilton y George Russell.

Deinelbith Blanco/Unión Radio

LINK ORIGINAL: Union Radio

Entornointeligente.com