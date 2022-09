Binotto: «Algunos cambios son necesarios en Ferrari»

Entornointeligente.com /

L as cosas en Ferrari no están saliendo como se esperaban. No es ningún secreto. Pero las cosas siguen como estaban en la Scuderia, al menos de cara a la galería. Lo que sale en público. Admite ahora Mattia Binotto que no tiene pensado cambiar a nadie. A ninguna persona. Así lo dijo también hace unas semanas. Estaba contestando a Rosberg, que decía que las cosas no estaban yendo bien en Ferrari.

«No tenemos que cambiar a las personas, pero sí tenemos que cambiar algunas cosas. La forma de comunicarnos, la forma de tomar nuestras decisiones… algunos cambios son necesarios», reflexiona en una entrevista que le ha concedido a SkyF1.

Cree que puede aportar cosas nuevas al equipo. Los cambios muchas veces suelen ser beneficiosos. «Podría ser necesario agregar algo de valor al equipo y tal vez fichar a más personas, pero cambiar a las personas no es el camino que quiero seguir», sostiene. Para él, esa no deja de ser una forma «antigua» de solucionar cuestiones dentro de una escudería.

«Doloroso». Así define Binotto lo que sería perder la segunda plaza del Mundial de Constructores. Al principio de temporada parecía prácticamente imposible. Ahora, con el crecimiento que está teniendo Mercedes en los últimos Grandes Premios y con lo complicados que han sido para Ferrari, todo puede pasar.

«Por los resultados y la forma en que comenzamos la temporada, creo que esto demuestra que no hemos mejorado el coche lo suficiente durante la temporada», analiza. Como no podía ser de otra manera, su intención es «seguir delante» de los de Toto Wolff. Pero sabe que ese peligro que ahora están sintiendo también podría demostrar «que ha habido demasiados errores».

