Binance lanzará su primer token Soulbound para verificar identidad de sus usuarios

– Publicidad – El exchange de bitcoin (BTC) y criptomonedas Binance anunció el lanzamiento de su primer token Soulbound (SBT), Binance Account Bound (BAB), creado en la blockchain BNB Smart Chain. La inclusión del token forma parte de los esfuerzos del exchange por ofrecer soluciones eficaces para la sociedad descentralizada, esta vez en materia de KYC.

Por: CriptoNoticias

Binance Account Bound tendrá varias funciones a futuro, pero inicialmente se utilizará para acreditar la verificación KYC (Know Your Customer) de los usuarios de una sociedad descentralizada (DeSoc).

– Publicidad – Los Soulbound son un concepto nuevo, promovido por Vitalik Buterin, el creador de Ethereum. Los SBT son tokens no transferibles y no financiables diseñados para la sociedad descentralizada. No tienen valor en sí, más bien, son representaciones tokenizadas de características o rasgos de una persona o entidad.

Binance Account Bound: el token SoulBound para acreditar la verificación KYC BAB es un proyecto piloto, y al principio solo se podrá acceder al token mediante la aplicación móvil del exchange. Esta será una función opcional para aquellos usuarios que hayan realizado la verificación KYC y que deseen acuñar BAB en las wallets de Binance.

Changpeng Zhao, fundador y director ejecutivo de Binance, comentó: «los tokens Soulbound desempeñarán un papel importante en la forma en que funcionarán las credenciales Web3 en una sociedad descentralizada. Esto transformará la forma en que nos conectamos, ya que la tecnología blockchain le dará a la sociedad una mayor autoridad para determinar cómo interactúan las comunidades en función de sus credenciales o afiliaciones. Prevemos numerosos casos de uso para el token BAB y colaboraremos activamente con la comunidad para desarrollar esta visión revolucionaria de la sociedad descentralizada».

Los tokens Binance Account Bound servirán como credenciales. Aunque al comienzo los BAB indicarán si el usuario ha realizado la verificación KYC, Binance planea ampliar las funciones de este Soulbound. Las aplicaciones descentralizadas pueden utilizar BAB como herramienta de seguridad.

