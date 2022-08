Binance lanzará su primer token Soulbound para certificar KYC de sus usuarios

Entornointeligente.com /

Por: CriptoNoticias

Binance Account Bound tendrá varias funciones a futuro, pero inicialmente se utilizará para acreditar la verificación KYC (Know Your Customer) de los usuarios de una sociedad descentralizada (DeSoc).

Los Soulbound son un concepto nuevo, promovido por Vitalik Buterin, el creador de Ethereum. Los SBT son tokens no transferibles y no financiables diseñados para la sociedad descentralizada. No tienen valor en sí, más bien, son representaciones tokenizadas de características o rasgos de una persona o entidad.

Binance Account Bound: el token SoulBound para acreditar la verificación KYC BAB es un proyecto piloto, y al principio solo se podrá acceder al token mediante la aplicación móvil del exchange. Esta será una función opcional para aquellos usuarios que hayan realizado la verificación KYC y que deseen acuñar BAB en las wallets de Binance.

