Biólogos advierten los riegos de los proyectos para La Tortuga

Tras la presentación del proyecto Tortuga Experience, por parte de la administración de Nicolás Maduro, como «el desarrollo turístico más importante del mundo», Joaquin Benitez, director de sustentabilidad ambiental en la Universidad Católica Andrés Bello (Ucab), detalló que «dada las condiciones ambientales de la isla, los valores que tiene un proyecto con esas características que se nos han dejado ver, convertirían a la isla en otra cosa».

El plan incluye el levantamiento de 10 hoteles, un puerto y aeropuerto, que explote el turismo en la isla venezolana.

El experto advirtió que de desarrollar el proyecto, «la alejaría muchísimo de su vocación de espacio para la protección ambiental y la convertirían en un sitio con arena y agua salada, más nada».

Benitez aseguró que hay un cuestionamiento por parte de los expertos en torno a por qué seleccionaron «una isla casi inhóspita».

«Un sitio donde es difícil de llegar, no hay agua, no hay servicio. Porque por ejemplo no resuelven el problema de agua y luz en Margarita, que tiene infraestructura turística construida, vialidad, aeropuerto. No solo en Margarita, sino en gran parte del Oriente de Venezuela», señaló.

