Entornointeligente.com /

fique por dentro

Eleições Adeus à rainha Rock in Rio Ex-chefe da polícia preso Cantora espancada Billy Idol fica perdido no palco na parte lenta do show, mas compensa com pop punk digno do título de 'avô do emo' Inglês de 66 anos cantou nesta sexta-feira (9) no Rock in Rio. Versão ao vivo de 'Eyes without a face' foi constrangedora, em show divertido que foi trilha para fã de Green Day beber e conversar. Por Braulio Lorentz, g1

09/09/2022 21h33 Atualizado 09/09/2022

1 de 3 Billy Idol se apresenta no quinto dia de Rock in Rio 2022 — Foto: Stephanie Rodrigues/g1 Billy Idol se apresenta no quinto dia de Rock in Rio 2022 — Foto: Stephanie Rodrigues/g1

Billy Idol foi o responsável por começar a noite pop punk do Rock in Rio, após uma sequência de pop rock brasileiro no line-up desta sexta-feira (9) com Jão, Capital Inicial e Di Ferrero com Vitor Kley.

Os momentos de mais empolgação no show do cantor inglês de 66 anos seguem sendo os mesmos de mais de 30 anos atrás, quando ele esteve no Rock in Rio 1991, no Maracanã.

O setlist foi dominado por punks dançantes como «Dancing with Myself» e «Cradle of love», a primeira e segunda da apresentação. Entre elas, Billy puxou o famoso «Ô ô ô Rock in Rio», tema do festival.

Billy Idol encerra show no Rock in Rio tirando a camisa

«Rebel Yell» foi a última canção de uma apresentação que só funcionou realmente no início e no final. De resto, o show pareceu uma trilha para as pessoas conversarem e beberem enquanto esperavam pelo Green Day, headliner desta noite pop punk.

Houve ainda espaço para baladas românticas, como «Eyes without a face». Mas a versão ao vivo é um constrangimento só. Billy Idol erra a entrada duas vezes, fica perdido com o andamento e o arranjo basicamente é simplificado para compensar as limitações de Idol. Só assim ele conseguiu cantar, mas ainda rateando.

2 de 3 Billy Idol se apresenta no quinto dia de Rock in Rio — Foto: Stephanie Rodrigues/g1 Billy Idol se apresenta no quinto dia de Rock in Rio — Foto: Stephanie Rodrigues/g1

O olhar do cantor tentando entender o que estava acontecendo era desesperador. No fim, diz que não se importa com os erros e que está feliz por estar no Rock in Rio. Yeah!

Esse clássico das rádios FM totalmente arruinado é tocado logo depois de uma das novidades do repertório, a também mansa «Bitter Taste». Nela, Idol canta sobre o grave acidente de motocicleta que sofreu no início de 1990. Ele foi internado em estado grave e ficou quase um ano sem fazer shows. A volta foi justamente no Rock in Rio.

3 de 3 Steven Stevens e Billy Idol em apresentação no quinto dia de Rock in Rio — Foto: Stephanie Rodrigues/g1 Steven Stevens e Billy Idol em apresentação no quinto dia de Rock in Rio — Foto: Stephanie Rodrigues/g1

Ao lado dele, o ótimo guitarrista Steve Stevens hoje serve como apoio não só encorpando som, mas nas partes mais teatrais, como em «White Wedding».

Outro destaque do show é o bonito cenário no telão: há, por exemplo, uma cidade retrô futurista com os mesmos tons de vermelho da iluminação do Palco Mundo; e outras locações virtuais que combinam com cada música.

William, nome real do cantor, veio ao Brasil para uma espécie de duplo acerto de contas com o festival. Ele cancelou o show que faria no Rock in Rio 2017, quando foi substituído pelo Fall Out Boy. Desta vez, cantou justamente antes do grupo de Chicago.

Em São Paulo, antes de show na quinta-feira (8), finalmente conheceu Supla e posou para uma foto com seu «sósia» brasileiro. Supla tinha tentado um encontro com o ídolo britânico em 1991, mas sem sucesso.

Veja os destaques de quinto dia de Rock in Rio

32 vídeos

LINK ORIGINAL: G1 Globo

Entornointeligente.com