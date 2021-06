Billie Eilish pide disculpas por sus burlas racistas contra la comunidad china

Entornointeligente.com / Se desconoce el origen del vídeo, donde también aparece Finneas , el hermano mayor de la cantante y también su compañero de composición y producción, pero en lo que se ha podido ver en Twitter y en TikTok , Billie Eilish imita el acento asiático en tono de burla. Algo que ha hecho que algunos fans chinos de la cantante hayan llegado a pedir el veto de sus temas en este país y han exigido una disculpa y una rectificación por parte de la artista.

Informate más “Maradona: sueño bendito”, nuevo adelanto de la serie sobre la vida de Diego El pedido de disculpas ha llegado la madrugada del lunes. Eilish, de 19 años, ha publicado un largo descargo en sus stories de Instagram donde ha hablado sobre esa cuestión. “Los quiero, chicos, y muchos de ustedes me han pedido que le dé una respuesta a esto. Y es algo que quiero hacer porque me están etiquetando como algo que no soy”, ha explicado. “Hay un vídeo mío de cuando tenía 13 o 14 años dando vueltas por ahí, donde suelto una palabra de una canción que, en ese momento, no sabía que era un término despectivo usado contra los miembros de la comunidad asiática” , se defiende la artista.

“Estoy paralizada y avergonzada y quiero vomitar por haber usado esa palabra. Esta canción es la única ocasión en la que he oído esa palabra, que nunca se ha usado a mi alrededor por nadie de mi familia. A pesar de mi ignorancia y de mi edad de entonces, nada disculpa el hecho de que fue algo doloroso, y lo siento”, lamenta la cantante.

Además, también da explicaciones acerca de esa supuesta imitación del acento chino. “En el otro vídeo se me ve diciendo tonterías con una voz impostada… Algo que empecé a hacer desde niña y que he hecho toda mi vida cuando he hablado con mascotas, amigos y familiares. Es una tontería, soy yo haciendo bobadas y NO es en ningún caso una imitación de nadie, de ningún idioma, acento, o cultura. Ni lo más mínimo” , aclara antes su más de 87 millones de seguidores. “Todo el que me conoce me ha visto hacer esas cosas con voces durante toda mi vida. A pesar de cómo puede haber sido interpretado, no pretendía en ninguno de mis actos haber hecho daño a otras personas, y me rompe completamente el corazón ser etiquetada ahora de un modo que pueda causar dolor a quien me escucha”.

“Siempre he trabajado muy duro para que mi plataforma luche por la inclusión, la bondad, la tolerancia, la equidad y la igualdad. Todos seguiremos manteniendo conversaciones, escuchando y aprendiendo. Los escucho y Los quiero. Gracias por sacar tiempo para leer esto” , concluyó su explicación la ganadora de siete premios Grammy.

