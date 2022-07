Bill Gates quer deixar clube dos mais ricos e promete doar quase toda a fortuna

Entornointeligente.com /

Não é a primeira vez que Bill Gates, o fundador da Microsoft, se compromete a doar a sua fortuna. Fê-lo em 2010 , quando, em conjunto com Warren Buffett, criou o The Giving Pledge , com o qual exortava os mais ricos a doar metade da sua riqueza.

Na altura, Gates prometeu e cumpriu. Mas isso não resultou na sua pobreza, muito pelo contrário: só nos últimos dez anos, e mesmo com um divórcio multimilionário pelo meio , viu a sua fortuna duplicar e hoje é a quarta pessoa mais rica de todo o mundo, com uma fortuna avaliada em mais de 120 mil milhões de dólares (ao câmbio actual, quase o mesmo em euros).

Agora, numa altura em que o mundo enfrenta o que descreve de «reveses globais», nos quais inclui a pandemia de covid-19 , a crise climática ou a guerra na Ucrânia , que já levou quase seis milhões ao estatuto de refugiados, Gates vai mais longe e diz sentir que tem «a obrigação de devolver» os seus recursos à sociedade «de formas que tenham o maior impacte na redução do sofrimento e na melhoria das vidas». E, ao mesmo tempo que deixa o apelo a que «outros, em posições de grande riqueza e privilégio», façam o mesmo, informa que irá tomar medidas para «sair da lista das pessoas mais ricas do mundo»: «Ao olhar para o futuro, tenciono dar praticamente toda a minha riqueza à fundação», declarou numa publicação na rede social Twitter.

As I look to the future, I plan to give virtually all of my wealth to the foundation. I will move down and eventually off of the list of the world’s richest people.

— Bill Gates (@BillGates) July 13, 2022 Na mesma rede social, Gates avança que, «com o apoio e orientação da nossa direcção», o plano passa por aumentar as despesas da fundação de quase seis mil milhões de dólares por ano para nove mil milhões de dólares por ano até 2026. E explica como: «Para ajudar a tornar possível este aumento de despesas, estou a transferir 20 mil milhões de dólares para a dotação da fundação este mês.»

O compromisso foi feito numa sequência de publicações em que o filantropo esclarece que, «e mbora a Fundação [Bill e Melinda Gates] tenha os nossos nomes, basicamente metade dos nossos recursos provêm do Warren Buffett «. E continua a enaltecer o presidente da Berkshire Hathaway, empresa que alberga sob o seu chapéu negócios tão diferentes como aspiradores e jóias: «A sua incrível generosidade é a razão pela qual a fundação tem sido capaz de ser tão ambiciosa. Nunca consigo expressar adequadamente o quanto aprecio a sua amizade e orientação.»

