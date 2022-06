Bill Cosby culpable de abuso sexual a una niña

Entornointeligente.com /

Los miembros del jurado de un juicio civil declararon el martes que Bill Cosby abusó sexualmente de una niña de 16 años en la Mansión Playboy en 1975.

El jurado del condado de Los Ángeles emitió el veredicto a favor de Judy Huth, que ahora tiene 64 años, y le concedió 500.000 dólares. Ella dijo que el hecho de que los miembros del jurado creyeran su historia significó más que la suma de dinero o el hecho de que no ganara daños punitivos.

«Ha sido una tortura», dijo Huth sobre los siete años de lucha legal. «Ser destrozada, ya sabes, arrojada bajo el autobús y respaldada. Esto, para mí, es una gran victoria».

Los miembros del jurado consideraron que Cosby provocó intencionadamente un contacto sexual perjudicial con Huth, que creía razonablemente que ella era menor de 18 años y que su conducta estaba motivada por un interés sexual anormal o no natural en una menor.

La decisión del jurado supone una importante derrota legal para el artista de 84 años que en su día fue aclamado como el padre de América. Se produce casi un año después de que se anulara su condena penal por agresión sexual en Pensilvania y saliera de la cárcel. La demanda de Huth era una de las últimas reclamaciones legales que quedaban contra él después de que su aseguradora resolviera muchas otras en contra de su voluntad.

Cosby no asistió al juicio ni testificó en persona, pero se reprodujeron para los miembros del jurado breves fragmentos de la declaración en vídeo de 2015, en los que negaba cualquier contacto sexual con Huth. Él sigue negando la acusación a través de su abogado y su publicista.

El portavoz de Cosby, Andrew Wyatt, dijo que apelarían el veredicto y afirmó que la defensa ganó porque Huth no ganó daños punitivos.

Los miembros del jurado ya habían llegado a conclusiones sobre casi todas las preguntas de su formulario de veredicto, incluyendo si Cosby abusó de Huth y si ella merecía una indemnización, después de dos días de deliberaciones el viernes. Pero el presidente del jurado no pudo seguir prestando sus servicios debido a un compromiso personal, y el panel tuvo que empezar a deliberar desde cero con un jurado suplente el lunes.

Los abogados de Cosby coincidieron en que éste conoció a Huth y a su amiga del instituto en un plató de cine del sur de California en abril de 1975, y que luego las llevó a la Mansión Playboy unos días después.

La amiga de Huth, Donna Samuelson, una testigo clave, tomó fotos en la mansión de Huth y Cosby, que ocuparon un lugar destacado en el juicio.

Huth testificó que en un dormitorio adyacente a una sala de juegos donde los tres habían estado pasando el rato, Cosby intentó meter la mano en sus pantalones, luego se expuso y la obligó a realizar un acto sexual.

Huth presentó su demanda en 2014, afirmando que el hecho de que su hijo cumpliera 15 años -la edad que ella recordaba inicialmente cuando acudió a la mansión- y la oleada de otras mujeres que acusan a Cosby de actos similares le supusieron un nuevo trauma por lo que había pasado cuando era adolescente.

El abogado de Huth, Nathan Goldberg, dijo al jurado, compuesto por nueve mujeres y tres hombres, durante el alegato final del miércoles, que «mi cliente merece que el señor Cosby rinda cuentas por lo que hizo».

«Cada uno de ustedes sabe en su corazón que el señor Cosby agredió sexualmente a la señorita Huth«, dijo Goldberg.

Al menos nueve de los 12 miembros del jurado estuvieron de acuerdo, dando a Huth una victoria en una demanda que duró casi ocho años y superó muchos obstáculos sólo para llegar al juicio.

Durante su testimonio, la abogada de Cosby, Jennifer Bonjean, cuestionó constantemente a Huth y a Samuelson por los errores de detalle en sus relatos y por la similitud de los mismos que, según la abogada, representaban una coordinación entre las dos mujeres.

Esto incluyó que las mujeres dijeran en las declaraciones previas al juicio y en las entrevistas con la policía que Samuelson había jugado al Donkey Kong ese día, un juego que no salió a la venta hasta seis años después.

Bonjean hizo mucho hincapié en esto, en lo que ambas partes llegaron a llamar la «defensa de Donkey Kong».

Goldberg pidió a los miembros del jurado que dejaran de lado los pequeños errores de detalle que, según él, eran inevitables en historias que tenían 45 años de antigüedad, y se centraran en las cuestiones principales de las acusaciones. Señaló a los miembros del jurado que Samuelson dijo «juegos como Donkey Kong» cuando lo mencionó por primera vez en su declaración.

La abogada de Cosby comenzó su alegato final diciendo: «Está encendido como Donkey Kong», y terminó declarando: «se acabó el juego».

El abogado de Huth reaccionó con indignación durante su refutación.

«¡Se trata de justicia!», gritó, golpeando el podio. «¡No necesitamos que se acabe el juego! Necesitamos justicia».

The Associated Press no suele nombrar a las personas que dicen haber sufrido abusos sexuales, a menos que se presenten públicamente, como ha hecho Huth.

Fuera del tribunal, un grupo de cuatro mujeres que dijeron representar a decenas de víctimas de abusos sexuales de Cosby celebraron el veredicto.

Chelan Lasha, que testificó contra Cosby en el caso de Pensilvania, estaba llorando. Dijo que él la había drogado y agredido en la suite Elvis Presley del Hilton de Las Vegas cuando ella tenía 17 años.

«Es un depredador sexual, es un desviado», dijo Lasha. «Es horrible. Es una victoria más. He venido aquí para apoyar a Judy. Estoy orgulloso de Judy. Me alegro del resultado».

ENLACE ORIGINAL: https://www.timesofisrael.com/civil-jury-finds-bill-cosby-guilty-of-sexually-abusing-16-year-old-girl-in-1975/

VEA TAMBIÉN: Bill Cosby, el «padre de familia» que escondía un depredador sexual y que ahora quedó libre » EntornoInteligente

Entornointeligente.com