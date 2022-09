Bilinguismo e infanzia con il Comites di Londra (audio notizia)

Entornointeligente.com /

Il Comites di Londra ha deciso di affrontare l’argomento del multilinguismo attraverso una serie di appuntamenti con esperti del settore ed ha chiesto alle famiglie multilingue di inviare le loro domande in proposito entro il 30 settembre all’indirizzo [email protected]

Alle prese con l’educazione dei propri figli, sorgono spesso domande quali: è normale che i miei figli mischino le due lingue? Mio figlio non potrebbe confondersi se esposto a più lingue? Non si rischia un ritardo nell’apprendimento? Da quando ha iniziato la scuola parla sempre più in inglese e sempre meno in italiano. Ci sono corsi per supportare il mantenimento della lingua italiana? Durante il meeting risponderanno a queste domande esperti linguisti convocati dal Comites.

