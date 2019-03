Big Bang: SeungRi, G-Dragon, Daesung y otros integrantes que estuvieron involucrados en problemas

Entornointeligente.com / La famosa y popular banda de k-pop , Big Bang , regresa al ojo de la tormenta debido al escándalo sexual de uno de sus miembros : SeungRi .

El artista es acusado de pertenecer a una red de prostitución que lograba establecer contacto entre empresarios y mujeres con dicho oficio. En el país asiático de Corea del Sur, ello es considerado como delito. SeungRi ha decidido alejarse de todo el mundo mediático hasta que terminen las investigaciones de su caso.

Por otro lado, el escándalo de SeungRi no es el primero que protagoniza un integrante de la agrupación de k-pop . Varios de sus miembros han estado involucrados en casos de plagio, drogas y muertes. Estos fueron los más sonados:

1. El accidente de coche de Daesung

El cantante de 29 años estuvo envuelto en un incidente grave que provocó una muerte de un motociclista. Hace 8 años aproximadamente, manejaba su auto y golpeó con él a una persona que estaba tirada en la pista producto de un accidente previo. El sujeto falleció lamentablemente y no se pudo averiguar si hubiera sobrevivido si no era lastimado por el vehículo. Daesung declaró que él no se había percatado del humano tendido.

2. El primer escándalo sexual de Seungri

No es la primera ocasión en la que Seungri está implicado en un escándalo sexual. La famosa revista de Japón “Friday” publicó imágenes del artista de 28 años totalmente sin ropa en una alcoba. Asimismo, el medio escrito adjuntó el testimonio de una prostituta que afirmó que había pasado la noche con él. Seungri ofreció disculpas a sus fanáticas y solicitó comprensión.

3. Adicción de T.O.P. a la marihuana

El rapero de 31 años consumió dicho estupefaciente cuando se encontraba en el servicio militar obligatorio de su país. Como sanción judicial, sufrió prisión suspendida por 10 meses y fue retirado del servicio de rigor por dos años.

4. Adicción de G-Dragon a la marihuana

Hace 8 años G-Dragon se realizó una prueba de orina que presuntamente descartaría o confirmaría si consumía marihuana; el examen dio negativo, pero no se salvó de una siguiente evaluación: la del cabello. En ella, el lider de Big Bang, de 30 años, sí dio positivo y solo fue perdonado debido a que había sido la primera vez que se le encontraba responsable.

5. Denuncia de plagio contra G-Dragon

Hace 12 años (2007), G-Dragon lanzó como sencillo el tema “Lies”, una aparente composición de G-Dragon. La creación musical les hizo ganar a Big Bang el premio MAMA 2007 como mejor canción. Pero el Dj de Japón FreeTempo acusó que era un plagio de su tema “Sky High”, lanzado 4 años antes.

La banda koreana se encuentra en estos momentos separada debido a que muchos de sus miembros están realizando el servicio militar

