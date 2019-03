Big Band Jazz de Venezuela ofrecerá concierto en el Teresa Carreño

Entornointeligente.com / 22 Mar, 2019 | Big Band Jazz de Venezuela, se presentará este 24 de marzo en la Sala José Félix Ribas del Teatro Teresa Carreño, en Caracas a las 3:00 de la tarde. Las entradas tendrá un costo de 3 mil bolívares.

Esta orquesta representa una nueva y exitosa propuesta musical tomando en cuenta que incorpora en su trabajo la interpretación de arreglos de temas fundamentales dentro de la historia del jazz tradicional y contemporáneo, arreglos originales de sus miembros, así como de compositores venezolanos y latinoamericanos.

Asimismo, está dirigida por el prestigioso saxofonista venezolano Rodolfo Reyes y conformada por talentosos músicos. Esta agrupación se ha presentado en los festivales de jazz más importantes de Venezuela, entre ellos el Festival de Jazz Naguanagua y el Festival Internacional de Jazz de Mérida, obteniendo los mejores comentarios de artistas nacionales e internacionales. Además, ha compartido escenario con importantes maestros del género como Gerry Weil, Silvano Monasterios y el francés Eric Séva, reseña una nota de prensa del ministerio de Cultura.

El concierto de este domingo “Jazz y modernidad”, contará con la dirección del maestro Rodolfo Reyes y en su repertorio estarán piezas tales como: Chameleon de Herbie Hancock, Bennie Maupin, Harvey Mason and Paul Jackson; A few good men de Gordon Goodwin; Rhythm of our world de Arturo Sandoval; New Rochelle de Bob Mintzer; Basie, straight ahead de Count Basie and Sammy Nestico: Minuano de Pat Metheny and Lyle Mays; Mexicali nose de Harry Betts; What is hip? de Stephen Kupka, Emilio Castillo and David Garibaldi; Girl talk de Neal Hefti; A foggy day de Dave Wolpe y Not ye de Michel Camilo.

Los músicos de la orquesta han recibido importantes reconocimientos de maestros de gran trayectoria internacional como Pablo Gil, entre otros, quienes son considerados una referencia obligatoria en el mundo del jazz venezolano.

Big Band Jazz de Venezuela. / AVN

