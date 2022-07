Entornointeligente.com /

Bienal Internacional do Livro de SP registra 660 mil visitantes e 3 milhões de livros vendidos Após um intervalo de quatro anos provocado pela pandemia de Covid-19, a 26ª edição do evento foi realizada de forma presencial, na Zona Norte de São Paulo. Por g1 — São Paulo

10/07/2022

Bienal do Livro

A 26ª edição da Bienal Internacional do Livro de São Paulo foi encerrada neste domingo (10) com um total de 660 mil visitantes e 3 milhões de livros vendidos em seus nove dias, no Expo Center Norte, na Zona Norte da capital paulista.

Foram quatro anos desde a última Bienal, porque a pandemia levou ao cancelamento do evento em 2020. Mesmo tendo um dia a menos do que a edição de 2018, quando ocorreu de forma presencial pela última vez, o número de visitantes foi 10% maior.

Segundo pesquisa realizada durante o evento pelo Observatório do Turismo, da São Paulo Turismo (SPturis), o ticket-médio foi de R$ 226,94: um aumento de 40% comparado a 2018.

O evento contou com a participação de 182 expositores, que disponibilizaram cerca de 500 selos editoriais. E não faltou a diversidade em gêneros literários, conferidos num conjunto de 300 autores nacionais e 30 internacionais.

Um dos pontos altos da Bienal é o contato mais próximo com autores. Nesta edição, Laurentino Gomes, Mario Sergio Cortella, Miriam Leitão, Itamar Vieira Jr., Ailton Krenak, Conceição Evaristo, Mauricio de Sousa, Thalita Rebouças e Tom Zé foram alguns a marcar presença.

Maurício de Souza concede palestra no dia da abertura da 26ª Bienal Internacional do Livro em São Paulo (SP), no Expo Center Norte.

Jornalistas Miriam Leitão, Ilze Scamparini e Daniela Arbex na Bienal do Livro em São Paulo

Entre os nomes internacionais, participaram do evento o português Valter Hugo Mãe, a moçambicana Paulina Chiziane, o norte-americano Nathan Harris, autor de «A doçura da água» , e a espanhola Elena Armas, que virou sensação no TikTok com seu romance «Uma Farsa de Amor na Espanha».

Bienal Internacional do Livro de São Paulo lotou todos os dias

