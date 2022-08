BIEN CÓMICA â» Mariela Celis reveló que ha botado el anillo de compromiso 2 veces (+VIDEO)

Entornointeligente.com /

La presentadora de televisión venezolana Mariela Celis reveló detalles de su compromiso con Peter Shanks. Luego de varios años de relación, la artista criolla se comprometió con su pareja de origen irlandés el pasado 31 de julio en un paseo en barco, revelando que por fin habrá boda. Ahora bien, durante una entrevista en Sábado en la Noche, Celis comentó que luego de compromiso extravió el anillo dos veces.

En este caso, la animadora comentó « Si chica, bote el anillo dos veces. En el crucero después que me dieron el anillo y me pidieron matrimonio, al día siguiente me estoy lavando las manos porque el anillo me queda un poquito grande y hay que ajustarlo, se me fue por el lavamanos, mi novio menos mal estaba desayunando, el no se enteró si no cuando lo recupere, llame al plomero del barco y yo decía, ya este anillo cayó en el mediterráneo, yo lo perdí «, bromeando sobre el asunto.

VER TAMBIÉN ※ Franklin Virguez usa video de Norkys Batista para arremeter contra Maduro «No se está recuperando….Bigote de pupu» (+Video)

Seguidamente, Mariela dijo que para mala suerte días después lo volvió a extraviar durante un paseo por Venecia, agregando « Me voy del hotel, agarro el vaporetto, llegó para tomar el autobús para irme al aeropuerto, 40 min del hotel hasta donde agarras el autobús y se me quedó al anillo en el baño, me tuve que devolver.. mi novio con las maletas esperando y bravisimo».

Por último, hay que señalar que la animadora criolla tiene planeado casarse dentro de un año, es decir, a finales del 2023 mientras se deciden si hacer la boda en Irlanda o Venezuela y arreglan toda su documentación.

Redacción Gossipvzla

LINK ORIGINAL: Gossipvzla

Entornointeligente.com