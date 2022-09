Entornointeligente.com /

Biel Do Furduncinho e Camila Cabello: DJ está confirmado em show da cantora no Rock in Rio 2022 Cantor agradeceu o convite da cantora para subir ao Palco Mundo, no sábado (10). Por g1

04/09/2022 11h46 Atualizado 04/09/2022

1 de 1 Biel Do Furduncinho — Foto: Reprodução/Instagram Biel Do Furduncinho — Foto: Reprodução/Instagram

Depois de ver «Ai preto», seu hit em parceria com Bianca e L7nnon, sendo apresentado no show de Jason Derulo , Biel Do Furduncinho já tem volta marcada ao Rock in Rio 2022.

Mas desta vez, é ele mesmo quem marca presença no palco do festival.

Biel Do Furduncinho foi convidado por Camila Cabello para a apresentação da cantora, que acontece no sábado (10), no Palco Mundo.

A assessoria do cantor afirmou que ele está confirmadíssimo na apresentação. E esta semana, ele também compartilhou a novidade nas redes sociais.

«Tô confirmado no Rock in Rio no Palco Mundo. Obrigado pelo convite, Camila Cabello», escreveu Biel Do Furduncinho.

Segundo a assessoria, a música «Ai preto» está no repertório.

Jason Derulo toca «Ai Preto» no Rock in Rio

