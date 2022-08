Biden y Zelenski debatieron sobre la situación de la central nuclear de Zaporiyia

Entornointeligente.com /

WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, conversó este jueves con su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, sobre la situación en torno a la central nuclear de Zaporiyia, en el sur de Ucrania y ocupada desde principios de marzo por las fuerzas rusas.

En su rueda de prensa diaria, la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, reveló que ambos líderes hablaron sobre la planta nuclear , objeto de preocupación para la comunidad internacional ya que Rusia y Ucrania llevan semanas acusándose mutuamente de bombardeos en sus alrededores.

«Una planta nuclear nunca debe ser una zona activa de guerra», manifestó Jean-Pierre.

Según la portavoz, Biden compartió con Zelenski su admiración por el pueblo ucraniano por su resistencia a la ocupación rusa y lo felicitó por el 31 aniversario de su independencia de la Unión Soviética , una jornada que se celebró el miércoles en medio del miedo por más ataques del Kremlin.

B iden también anunció un nuevo paquete de ayuda militar a Ucrania de 2.980 millones de dólares , el mayor hasta ahora y sobre el que también hablaron los dos líderes, detalló Jean-Pierre.

EFE

I spoke with President Zelenskyy to congratulate Ukraine as it marks its Independence Day.

I know it is a bittersweet anniversary, but I made it clear that the United States would continue to support Ukraine and its people as they fight to defend their sovereignty. pic.twitter.com/9NiDBGej1Z

— President Biden (@POTUS) August 25, 2022

