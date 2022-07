Biden por anunciar US$ 1.000 millones en ayuda para la seguridad alimentaria en Oriente Medio y África del Norte

Entornointeligente.com /

FAO: 267 millones de personas viven en pobreza en América Latina 0:57 (CNN) — El presidente Joe Biden anunciará el sábado US$ 1.000 millones en ayuda para la seguridad alimentaria en Oriente Medio y África del Norte en una cumbre a la que asistirán líderes clave de la región en el último día de su gira por Medio Oriente, según un alto funcionario de la administración.

El presidente también anunciará que los líderes del Golfo Pérsico están comprometiendo más de US $ 3.000 millones durante los próximos dos años en proyectos que se alinean con la infraestructura y la inversión global.

Biden sostuvo varias reuniones bilaterales con líderes de Iraq, Egipto y los Emiratos Árabes Unidos, y tiene previsto participar en una cumbre GCC+ 3 el sábado. El GCC+ 3 está compuesto por el Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), una alianza de Arabia Saudita, Kuwait, los Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Bahrein y Omán, además de Egipto, Iraq y Jordania.

Grandes partes de la región se han visto envueltas en turbulencias económicas en los últimos años, exacerbadas por la pandemia. La invasión rusa de Ucrania y la obstaculización de Moscú de las vastas exportaciones de trigo de Ucrania también han llevado a gran parte de Oriente Medio y el norte de África al borde de la inseguridad alimentaria a gran escala.

El asesor de seguridad nacional, Jake Sullivan, dijo a los periodistas el viernes que Biden cubrirá una amplia gama de temas en sus reuniones, «desde la seguridad hasta la economía, la integración regional, la cooperación en los grandes desafíos globales de nuestro tiempo, los derechos humanos y la defensa enérgica de los valores de Estados Unidos y las prioridades personales del presidente».

Dijo que el viaje a Israel y Arabia Saudita fue diseñado para garantizar que «Estados Unidos plantara firmemente su bandera en esta región a largo plazo» y no permitir que China o Rusia llenen un vacío de liderazgo. Se produce un año después de que Estados Unidos retirara todas las tropas estadounidenses de Afganistán y pusiera fin a 20 años de guerra con el país de Oriente Medio.

Según la ONU, aumentó la crisis alimentaria debido a la guerra 0:53 La visita de Biden a Arabia Saudita en particular ha sido observada de cerca. El presidente anunció varias áreas nuevas de cooperación destinadas a remodelar las relaciones entre Estados Unidos y Arabia Saudita el viernes, pero han sido sus interacciones con el príncipe heredero Mohammed bin Salman las que han llamado más la atención.

Estados Unidos desclasificó un informe de inteligencia el año pasado que concluyó que bin Salman aprobó el asesinato del periodista saudí y columnista del Washington Post Jamal Khashoggi. A pesar de que una vez prometió convertir a Arabia Saudita en un «paria» en el escenario mundial, Biden golpeó el puño del Príncipe Heredero al saludarlo en Jeddah antes de sus reuniones. Compañeros demócratas y otros criticaron el gesto como demasiado amistoso y dijeron que enviaba un mensaje equivocado.

Biden luego dijo a los periodistas que planteó el asesinato de Khashoggi directamente con bin Salman y dijo que creía que el príncipe heredero era el responsable.

Se encontró con el rechazo de Arabia Saudita, según una fuente familiarizada con el asunto. El príncipe heredero, el gobernante de facto del reino, le dijo a Biden que cualquier intento de imponer valores en otro país se consideraba contraproducente para la relación. Luego señaló que ha habido incidentes, incluido el abuso de prisioneros por parte del personal militar estadounidense en la prisión de Abu Ghraib en Iraq, que reflejan negativamente a Estados Unidos.

El reciente asesinato de la periodista de Al Jazeera, Shireen Abu Akleh, en la Ribera Occidental del Jordán y la respuesta de Estados Unidos, que generó críticas de la familia de Abu Akleh, también fue mencionado por la parte saudita, dijo la fuente.

Altos funcionarios de la administración defendieron el sábado el viaje como una oportunidad para plantear preocupaciones sobre el historial de derechos del reino con el príncipe heredero saudí. Hubiera sido «una recaída si el presidente no viniera a la región y sería una recaída si no lo hiciera y no estuviera dispuesto a sentarse y plantear inquietudes sobre derechos humanos a los líderes extranjeros de todo el mundo», dijo un funcionario.

Biden llegó a Jeddah en busca de soluciones a uno de sus principales problemas políticos en casa, los precios de la gasolina altísimos, ya que la diplomacia con Arabia Saudita en el Medio Oriente se consideraba una de las pocas rutas que podía tomar para reducir los precios que están poniendo presión en millones de estadounidenses.

Pero los funcionarios de la Casa Blanca dicen que el presidente no regresará a Washington el sábado con aumentos explícitos en la producción de petróleo. La expectativa es que habrá aumentos en los próximos meses, dentro del contexto de mayores niveles de producción en el cartel de la OPEP+ presentado en su reunión de agosto.

Respondiendo a una pregunta el sábado sobre la posibilidad de un acuerdo de normalización entre Arabia Saudita e Israel ampliamente anticipado, un funcionario dijo que «va a llevar algo de tiempo».

La administración Biden ha tratado durante meses de formalizar acuerdos económicos y de seguridad entre Arabia Saudita e Israel, en un intento por preparar el escenario para un acuerdo de normalización entre los dos países.

Se cree que Riad tiene una relación encubierta con Israel, pero aún tiene que revelar oficialmente esos lazos diplomáticos. Según los informes, en 2020, el entonces primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, voló a Arabia Saudita para una reunión encubierta con el líder de facto del reino, el príncipe heredero Mohammed bin Salman, una afirmación que fue negada por el principal diplomático de Riad.

Una posible normalización entre Israel y Arabia Saudita ha sido aclamada como la «joya de la corona» de los acuerdos entre el estado judío y el mundo árabe. Emiratos Árabes Unidos, Baréin, Marruecos y Sudán normalizaron relaciones con Israel en 2020 como parte de una ola de acuerdos al final del mandato del expresidente Donald Trump.

Phil Mattingly y Allie Malloy de CNN contribuyeron a este reporte.

