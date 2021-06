Biden limita uso de armas en EE.UU.

Entornointeligente.com /

Washington. (AFP) – El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, presentó este miércoles nuevas medidas para limitar la circulación de las armas de fuego, en momentos que aumenta la criminalidad en el país. Las principales ciudades estadounidenses sufrieron un 30% más de homicidios en 2020, uno de los años más mortíferos en un cuarto de siglo. Los datos muestran que esta tendencia no perdona a ninguna urbe: grande o pequeña, demócrata o republicana. Desde la Casa Blanca, Biden denunció una “epidemia” de violencia por las armas de fuego que el país atraviesa “desde hace mucho tiempo y que se ha agravado desde el comienzo de la pandemia”. En particular confirmó la creación de cinco unidades para enfrentar el tráfico de armas, centradas en Nueva York, Chicago, Los Ángeles, San Francisco y Washington. Estas ciudades registran una fuerte alza en los homicidios en el último año y medio. Reunirán a fiscales federales, policías especializados y representantes locales, con el fin de “investigar y desmantelar las redes criminales que hacen llegar armas a nuestras comunidades con trágicas consecuencias”, según explicó el fiscal general Merrick Garland. ¿Cómo debe actuar el gobierno cuando el Congreso, profundamente dividido sobre el tema, se niega a legislar al respecto? Como ya lo constató Barack Obama en su gobierno, Biden dice que tiene un margen de maniobra muy limitado en este tema. “No pierdo nunca la esperanza. Mostremos al mundo y a nosotros mismos que la democracia funciona, podemos hacerlo y salvar vidas”, dijo al ser consultado sobre la ausencia de avances legislativos. “VERGÜENZA INTERNACIONAL” El presidente demócrata se refirió también a la segunda enmienda de la Constitución, que defiende el derecho a poseer y portar armas. “Siempre habrá la posibilidad de limitar el tipo de armas que pueden ser utilizadas”, aseguró en respuesta a quienes se niegan a cualquier tipo de limitación. A principios de abril Biden denunció la “epidemia” de violencia debido a las armas de fuego en Estados Unidos, algo que calificó de “vergüenza internacional”. En esa ocasión firmó seis decretos, aunque de alcance limitado. Uno de ellos tenía el objetivo de combatir la proliferación de “armas fantasma”, que son fabricadas en forma artesanal, a menudo con una impresora 3D, y carecen de número de serie. Si bien el alza de la criminalidad es real, el análisis de las causas y la forma de enfrentar este aumento es muy diferente, según el posicionamiento en el escenario político. La oposición republicana insiste en que el deterioro obedece a las reformas policiales adoptadas -o previstas- por determinados municipios tras las grandes manifestaciones contra la brutalidad y el racismo de la policía, aunque el hecho de que casi todos los centros urbanos se vean afectados por el fenómeno debilita este argumento. Para el representante de Carolina del Norte, el republicano Richard Hudson, el discurso de Biden no cambiará nada. “Los llamados a recortar los fondos de la policía han implicado un peligroso aumento de la delincuencia. La respuesta del presidente Biden: proponer aún nuevas restricciones a las armas de fuego que solo afectan a los ciudadanos respetuosos de la ley”, escribió en Twitter. “Más que limitar las armas, necesitamos apoyar a nuestros oficiales de policía”, añadió junto al hashtag #BidenCrimeCrisis. “Concepto básico que los demócratas no parecen entender: los delincuentes no respetan las leyes sobre armas”, ironizó su colega Andy Biggs.

PERIODISTA: Redacción Diario Extra

EMAIL: [email protected]

Jueves 24 Junio, 2021

HORA: 12:00 AM

Enviar noticia por correo electrónico

SIGUIENTE NOTICIA

LINK ORIGINAL: Diario Extra

Entornointeligente.com