Biden já se sentou com MBS, agora espera pelas contrapartidas

Entornointeligente.com /

O primeiro contacto foi frio, com Joe Biden e Mohammed bin Salman a manterem alguma distância e os rostos fechados enquanto o líder de facto da Arábia Saudita recebia o Presidente norte-americano no Palácio Salman, em Gidá. Apesar disso – e da ausência de um aperto de mão – ficarão na história as fotografias do encontro a dois em que o príncipe herdeiro se ri com vontade. Depois, já de regresso ao hotel da cidade saudita no mar Vermelho, Biden garantiu ter dito a » MBS » (conhecido pelas suas iniciais) «muito claramente» o que pensava e pensa «sobre o assassínio» do jornalista Jamal Khashoggi.

LINK ORIGINAL: Publico

Entornointeligente.com