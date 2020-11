Biden gana estado clave de Wisconsin, mientras Trump pide detener escrutinio en Michigan

Este estado le otorga a Biden 10 votos para el Colegio Electoral, lo que aumenta su ventaja a 248 frente a 213 de Trump. Todavía no hay resultados en Pensilvania, Michigan, Georgia y Carolina del Norte

Washington. El candidato demócrata Joe Biden ganó frente a Donald Trump en Wisconsin, uno de los estados clave en una elección muy reñida, donde el presidente no pudo mantener su victoria de hace cuatro años, proyectaron este miércoles CNN y The New York Times , citando a la agencia AP.

Este estado le otorga a Biden 10 votos para el Colegio Electoral, lo que aumenta su ventaja a 248 frente a 213 de Trump. Todavía no hay resultados en Pensilvania, Michigan, Georgia y Carolina del Norte.

La campaña de Trump anunció su intención de pedir un recuento en este estado, denunciando que hay “informaciones de irregularidades” y cuestionando la “validez de los resultados”.

Con un 94% de los votos escrutados, Biden aventaja a Trump por cerca de 20.000 votos.

El expresidente demócrata Barack Obama ganó Wisconsin por siete puntos en el 2012. Cuatro años más tarde Hillary Clinton ni se molestó en hacer campaña allí y perdió por menos de un punto.

(Video) Twitter y Facebook están en alerta ante las proclamaciones de Trump En tanto, la campaña del presidente inició una demanda en la Justicia para suspender el conteo en el estado clave de Michigan, donde su rival Joe Biden tiene una magra ventaja.

“Hemos iniciado una demanda en un tribunal de reclamaciones de Michigan para detener el conteo hasta que nos concedan un acceso significativo”, indicó en un comunicado la campaña de Trump, sin aportar pruebas de que han sido vedados de los locales.

Noticia en desarrollo.

